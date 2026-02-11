Διακόσμηση 11.02.2026

6 συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν το σαλόνι σου να δείχνει βγαλμένο από περιοδικό

Με αυτούς τους 6 συνδυασμούς χρωμάτων, μπορείς να ανανεώσεις το σαλόνι σου με τρόπο απλό, χωρίς μεγάλες αλλαγές ή ανακαίνιση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το σαλόνι είναι η καρδιά του σπιτιού και το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι καλεσμένοι σου. Η σωστή χρωματική παλέτα μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση του χώρου, κάνοντάς τον να φαίνεται πιο φωτεινό, κομψό και… σαν να βγήκε κατευθείαν από περιοδικό διακόσμησης. Αν θέλεις να δώσεις νέα πνοή στο σαλόνι σου, εδώ είναι 6 συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν τη διαφορά:

1. Γκρι + Κίτρινο

Ο κλασικός γκρι καναπές συνδυάζεται τέλεια με κίτρινες λεπτομέρειες,μαξιλάρια, κουρτίνες ή μικρά διακοσμητικά. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο, φωτεινό και γεμάτο ενέργεια.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

2. Μπλε + Λευκό

Ένας συνδυασμός που δεν περνά ποτέ απαρατήρητος. Το λευκό προσφέρει καθαρότητα και φωτεινότητα, ενώ το μπλε προσθέτει βάθος και ηρεμία στο χώρο. Ιδανικό για σαλόνια που θέλουν να δείχνουν κομψά αλλά και ζεστά.

pexels.com

3. Πράσινο + Καφέ

Οι φυσικοί τόνοι φέρνουν ζεστασιά και ισορροπία. Ο πράσινος καναπές ή τα φυτά σε συνδυασμό με καφέ ξύλινα έπιπλα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να νιώθεις σαν σε boutique ξενοδοχείο.

pexels.com

4. Ροζ + Γκρι

Για στυλ μοντέρνο αλλά και γλυκό, ο συνδυασμός του απαλού ροζ με γκρι λεπτομέρειες είναι ιδανικός. Τα ροζ μαξιλάρια σε γκρι καναπέ ή ένα ροζ χαλί κάνουν τον χώρο φιλικό και ταυτόχρονα σικάτο.

5. Μαύρο + Χρυσό

Αν θέλεις πολυτέλεια και drama, το μαύρο με χρυσές λεπτομέρειες είναι ο τέλειος συνδυασμός. Μαύροι καναπέδες ή έπιπλα με χρυσά διακοσμητικά αξεσουάρ προσθέτουν κύρος και στιλ.

pexels.com

6. Μπεζ + Τιρκουάζ

Ένας ήρεμος αλλά ταυτόχρονα παιχνιδιάρικος συνδυασμός. Το μπεζ προσφέρει ουδέτερο φόντο, ενώ το τιρκουάζ δίνει ζωντάνια και κάνει τον χώρο να φαίνεται φρέσκος και καλοκαιρινός όλο το χρόνο.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Πλημμύρες τέλος: 5 αποτελεσματικοί τρόποι να προστατέψεις το μπαλκόνι σου από τη βροχή

Δες κι αυτό…

σπίτι χρώμα
