Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι για όλους. Για όσους δεν έχουν σχέση ή απλά θέλουν να γιορτάσουν την ανεξαρτησία τους, το Mad Radio 106,2 φέρνει κάτι εντελώς διαφορετικό: The Anti-Valentine’s Guide. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μοιράζονται τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems», τα τραγούδια που σε κάνουν να χορεύεις, να τραγουδάς και να θυμάσαι ότι η μοναξιά μπορεί να είναι cool.

Και επειδή οι παραγωγοί ξέρουν τα τραγούδια που «χτυπάνε» στο συναίσθημα, προτείνουν κομμάτια που απογειώνουν τη διάθεση, κάνουν το solo να φαίνεται δυναμικό και δίνουν μια ξεχωριστή ενέργεια στην ημέρα. Το αποτέλεσμα είναι μια playlist γεμάτη δύναμη, χιούμορ και εκείνη τη γλυκόπικρη διάθεση που κάνει τα «Breakup Anthems» τόσο ανατρεπτικά και απολαυστικά.

Γιάννης Τουμπάνος

«Αν ψάχνεις την απόλυτη συλλογή για να νιώσεις δυνατή μετά από έναν χωρισμό, αυτά τα τραγούδια είναι όλα όσα χρειάζεσαι σε ένα playlist: από την Kelly Clarkson με το “Since U Been Gone” και τη Beyoncé με το “Irreplaceable”, μέχρι την Pink που φωνάζει “So What” και τη Rihanna με το “Take a Bow”, κάθε κομμάτι σε σηκώνει όρθιο. Η Ariana Grande με το “Τhank u, next” και η Miley Cyrus με το “Flowers” σου θυμίζουν ότι η αυτοφροντίδα και η προσωπική δύναμη είναι όλα, ενώ η Tate McRae με το «Greedy» και η Adele στο «Rolling in the Deep» σε βάζουν σε mood αυτοανάλυσης και απελευθέρωσης. Το «Save Your Tears» του The Weeknd και το «Bye Bye» της Josephine προσθέτουν τη δόση μελαγχολίας με στιλ, ενώ οι Harry Styles με το «As It Was» και η Ελένη Φουρέιρα με το «Τι Κοιτάς» φέρνουν ενέργεια και pop αέρα που κάνει κάθε breakup λίγο πιο διασκεδαστικό και δυναμικό».

Αντιγόνη Βιντιάδη

«Το πιο δυνατο break up anthem είναι το «Since you’ve been gone» απο Kelly Clarkson! Απο ελληνικα όμως Κάθε χωρισμός βιώνεται σαν μία απώλεια, έναν μικρό θάνατο όπως λέμε. Στο στάδιο του πένθους λοιπόν πριν από όλα θα βρεθείς πρώτα στο πάτωμα με την Τάνια Τσανακλίδου να τραγουδάς «υπάρχουν κι άτομα που γίνονται κομμάτια». Αφού λοιπόν έχεις κλάψει αρκετά θα δώσεις και στον εαυτό σου την πρώτη ψεύτικη υπόσχεση ότι φτάνει πια με αυτά, Όχι πια έρωτες!».

Κατερίνα Ψύχα

«Από τα all-time classics μέχρι τα πιο σύγχρονα hits, τα breakup anthems είναι το απόλυτο soundtrack για κάθε solo Valentine. Η Gloria Gaynor με το «I Will Survive» σε σηκώνει όρθιο ακόμα κι αν είσαι στο πάτωμα, θυμίζοντας ότι όχι μόνο θα επιβιώσεις, αλλά θα ανθίσεις, ενώ η Dua Lipa με το «IDGAF» σε βάζει σε mood block, delete, next, μέχρι να το εννοήσεις πραγματικά. Η Miley Cyrus με το «Flowers» είναι το απόλυτο self-love anthem: αγοράζεις λουλούδια, κρατάς το χέρι σου και προχωράς, ενώ η Taylor Swift με το «We Are Never Ever Getting Back Together» σου υπενθυμίζει πως τα “μήπως να μιλήσουμε;” είναι απλώς πισωγύρισμα, όχι ρομαντισμός. Τέλος, η Pink με το «So What» συνδυάζει θυμό, γέλιο και χορό, ιδανικό για solo βραδιές με κρασί και δυνατή μουσική. Και το anti-Valentine’s συμπέρασμα; Δεν είναι όλοι οι Άγιοι Βαλεντίνοι ροζ: κάποιοι είναι δυνατοί, πικροί και απελευθερωτικοί, και τελικά, τα breakup anthems είναι love songs, εστιασμένα στον ίδιο μας τον εαυτό».

Φαίη Βώκου

«Αν την ημέρα του αγίου Βαλεντίνου θες να πέσεις στα πατώματα ή θες έναν «μουσικό» τρόπο να τον στείλεις τότε σου έχω σετακι για να «δώσεις πόνο» και να το ευχαριστηθείς με την ψυχή σου! Με random σειρά θα ξεκινήσω με των N sync το διάσημο «Bye Bye Bye» ένα χαρούμενο τραγούδι με κόντρα στοίχο για όλες τις ώρες της ημέρας ακόμα και για clubbing! Bonus track: «I will survive» Gloria Gaynor είναι και καρναβαλικό!!!

Αν θες περισσότερο drama και ένα παραθυράκι για επανασύνδεση παίξε δυνατά με «Unbreak my heart» από Tony Braxton. Bonus track: «I will always love you» Whitney Houston γιατί απλά δεν πρέπει να λείπει από καμία λίστα που αφορά τον έρωτα!!!

Και για επιδόρπιο μπορείς να σερβίρεις το «Where does my heart beat now» Celin Dion, ένα τραγούδι για βραδινές ώρες μοναξιάς που θα το απολαύσεις με την ψυχή σου! Bonus track: «Against all odds» Phill Collins ή Mariah Carey διαλέγεις και παίρνεις!

Θα κλείσω με ένα τραγούδι ύμνο στην πληγωμένη καρδιά που παίζει πάντα και παντού χωρίς ενοχές! Είναι ένα και μοναδικό και τα λέει έξω από τα δόντια ανήκει στον Γιάννη Μηλιώκα με τίτλο «Ανοργασμικιά» και μην σου κάνει εντύπωση, υπήρξε μια εποχή που η λέξεις ήταν απενοχοποιημένες και μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα για αυτό που αισθάνεσαι χωρίς λεξικό πολιτικής ορθότητας!».

Πέτρος Τριανταφύλλου

«Η Dua Lipa με το «IDGAF» σε βάζει κατευθείαν στο mood “δεν με νοιάζει πια”, ενώ η Taylor Swift με το «We Are Never Ever Getting Back Together» φωνάζει απελευθερωτικά “τέλος και μην ξαναπάρεις”. Η Olivia Rodrigo στο «good 4 u» εκφράζει όλα όσα δεν τολμήσαμε να πούμε, ενώ η Miley Cyrus με το «Flowers» γιορτάζει την αυτό-ικανοποίηση: δεν χρειάζομαι κανέναν για να είμαι καλά. Η Ariana Grande στο «thank u, next» υπενθυμίζει ότι μαθαίνουμε και προχωράμε, ο Sam Smith με το «Too Good at Goodbyes» είναι για τους “προπονημένους” στους χωρισμούς, ενώ η Shakira στο «BZRP Music Sessions #53» μετατρέπει τον χωρισμό σε δήλωση δύναμης. Η Lizzo με το «Good as Hell» θυμίζει ότι μετά τον χωρισμό πρώτα φροντίζεις εσένα, και τέλος, ο Justin Bieber με το «Love Yourself» ολοκληρώνει το anti-Valentine’s soundtrack με ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα αυτοσεβασμού».

Βρισηίδα Ανδριώτου

«Δεν είμαι καθόλου anti-Valentine άτομο, το αντίθετο μάλιστα! Μου αρέσει πολύ η γιορτή. Ναι, έχει γίνει αρκετά εμπορική πια, γεμάτη μάρκετινγκ, αλλά εγώ είμαι ρομαντική ψυχή και δεν μπορώ να αντισταθώ στις καρδούλες, στα λουλούδια, στα σοκολατάκια και σε όλα τα ερωτικά τραγούδια που παίζουν παντού εκείνη τη μέρα. Οπότε, όσο κι αν μου αρέσει η ατμόσφαιρα, μου ήταν αρκετά δύσκολο να βρω τραγούδια με anti-Valentine διάθεση. Παρ’ όλα αυτά, κατέληξα σε μερικά κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στον έρωτα και την απογοήτευση, όπως το “Love Ridden” της Fiona Apple, το “505″ των Arctic Monkeys, το “Kiss With a Fist” των Florence + the Machine, το “Love Song” των The Cure, το “Ultraviolence” της Lana Del Rey, το “Motion Sickness” της Phoebe Bridgers, το “Happier Than Ever” της Billie Eilish, το “Hard Feelings/Loveless” της Lorde, το “Gemini Feed” της Banks και το “Nobody” της Mitski.

