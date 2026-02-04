Πίσω από τα μικρόφωνα του MAD Radio 106,2: Τα πειράγματα και οι αστείες στιγμές των παραγωγών

Στο Mad Radio 106,2, οι ζώνες δεν είναι απλά εκπομπές, είναι ένα ολόκληρο show γεμάτο ενέργεια, γέλιο, πειράγματα και απρόβλεπτες στιγμές. Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί φτιάχνουν την ατμόσφαιρα από το πρώτο λεπτό που ανοίγει η πόρτα του studio, και κάθε μέρα μοιάζει σαν να ξεκινά μια μικρή γιορτή πίσω από τα μικρόφωνα. Μουσική, καφές, outfits που τραβούν τα βλέμματα, μυρωδιές που γεμίζουν το studio, συζητήσεις που πάνε από σοβαρές σε εντελώς αστείες μέσα σε δευτερόλεπτα, και φυσικά τα πειράγματα, αυτά είναι που κάνουν το Mad Radio 106.2 τόσο μοναδικό. Κάθε παραγωγός έχει το δικό του χαρακτήρα, τις δικές του συνήθειες και τις δικές του «τρέλες», και όταν συναντιούνται όλοι μαζί, το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό χάος που οι ακροατές αγαπούν και περιμένουν με ανυπομονησία.

Από τους πρώτους που μπαίνουν στο studio μέχρι τον τελευταίο που φεύγει, το κλίμα είναι πάντα ζωντανό και γεμάτο διασκέδαση. Εδώ, το ραδιόφωνο δεν είναι απλώς φωνές και μουσική, είναι χαρακτήρες, αλληλεπιδράσεις, γέλιο, μικρές φάρσες και πολλές… κούπες καφέ. Και όπως συμβαίνει πάντα στο Mad Radio 106,2, οι πειραματισμοί και οι μικρές μάχες για το ποιος θα κάνει τον περισσότερο θόρυβο ή ποιος θα φορέσει την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, δεν περνούν απαρατήρητα, ούτε από τους συναδέλφους ούτε από τους ακροατές.

Πάμε να δούμε ένας-ένας πώς σχολιάζει τους υπόλοιπους παραγωγούς, που τόσο πολύ λατρεύει να πειράζει:

Βρισηίδα Ανδριώτου

Η Βρισηίδα παρατηρεί πρώτα και πάντα το περιβάλλον γύρω της, ειδικά όταν δεν έχει ιδέα τι γίνεται μετά. Στο studio του MAD Radio, μιλάει κυρίως για την Κατερίνα, καθώς εκείνη είναι η απόλυτη fashion icon της παρέας. Κάθε πρωί, η Βρισηίδα είναι πάντα με τις φόρμες, η Κάτια πετάει μια γούνα αλλά μέσα παραμένει casual, ενώ η Κατερίνα ξεχωρίζει με τα outfits της. Βέβαια, η Βρισηίδα απορεί με την όρεξη και τη φαντασία της Κατερίνας να δημιουργεί τόσο εντυπωσιακά look τόσο νωρίς το πρωί. Η πρώτη αποτελεί την πιο sporty και casual πλευρά του MAD Radio, προσφέροντας μια ισορροπία απέναντι στις υπερπαραγωγές και την ασταμάτητη ενέργεια των υπόλοιπων. Με την προσωπικότητά της, συνεισφέρει στο κλίμα της παρέας και στους ακροατές, φέρνοντας γέλιο, ειλικρίνεια και αστείρευτη καλή διάθεση.

Κατερίνα Πεφτίτση

Η Κατερίνα παρατηρεί την Κάτια, το πρώτο πρόσωπο που βλέπει κάθε μέρα στις 6:20 το πρωί, πριν καν δει τον καφέ ή το φως της ημέρας. Μέσα στο κρύο, με μάτια μισόκλειστα, η Κάτια είναι ήδη full energy mode, σαν να έχει κάνει διαλογισμό, ταρό, manifestation και cardio, ενώ η ίδια είναι ακόμα στο 12% της ενέργειάς της. Είναι άνθρωπος-πείραμα: λέει ταρό, άρα μάγισσα, ψάχνει το μέλλον, το σύμπαν, τα πνευματικά μονοπάτια και ταυτόχρονα έχει σοβαρό ΔΕΠΥ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να πει τρία πράγματα, να ξεχάσει τα δύο και να καταλήξει κάπου αλλού με πάθος, χαρά και χειρονομίες. Τα mood changes της κυμαίνονται από 0–100 σε δευτερόλεπτα: χαρά, συγκίνηση, ξανά χαρά, όλα πριν προλάβεις να ανοίξεις το καπάκι του καφέ. Κι αν κάνει κάτι καλό, περιμένει με χαρά το αυτοκόλλητο επιβράβευσης. Και όταν το πάρει; Λάμπει. Κάπως έτσι ξεκινά κάθε μέρα της Κατερίνας με μάγισσα, ΔΕΠΥ, ταρό και αυτοκόλλητα!

Κάτια Νεκταρίου

Η Κάτια αναφέρεται στη «Καλημέρα» ενός ανθρώπου που από τα ντεσιμπέλ της φωνής του, δεν ξέρουμε αν ξυπνάει τους ακροατές ή προκαλεί κάποιο τρακάρισμα. Αυτός ο ραδιοφωνικός παραγωγός είναι η Βρισηίδα Ανδριώτου, που με τη φωνή και την ενέργειά της ξυπνά όλους στο studio και φυσικά… τους ακροατές!

Γιάννης Τουμπάνος

Ο Γιάννης περιγράφει τα νέα κορίτσια του πρωινού: έκρηξη τρέλας on air αλλά και εκτός, με κατανάλωση καφέ που τα κοντινά καφέ έχουν ήδη επικηρύξει. Δίνουν tips για παντρεμένους, χωρισμένους, σε διάσταση, ελεύθερους και όσους έχουν παράλληλες σχέσεις. Σε επίπεδο φασαρίας συναγωνίζονται τη Φαίη Βώκου, αλλά η Φαίη κερδίζει με διαφορά, αφού έχει πέσει στη μαρμίτα μικρή και από τότε ξέρει από… δυνατές εισόδους! Από τον δρόμο που έρχεται ακούει MAD Radio 106.2 και τραγουδάει, ενώ στο studio χορεύει, φωνάζει και τραγουδάει ακόμα και στις διαφημίσεις. Η ήσυχη της παραλίας είναι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Μετά την εκπομπή, οι υπόλοιποι «τους θάβουν», αλλά ο Γιάννης ψηφίζει για αποχώρηση τη Φαίη… γιατί του τη δίνει το πόσο χαρούμενη είναι!

Αντιγόνη Βιντιάδη

Στο MAD Radio βρήκε ένα όμορφο παρεάκι που της φτιάχνει τη διάθεση με το που ανοίγει η πόρτα του studio. Στη 13:00 παρά, ο Γιάννης την υποδέχεται και συνηθίζει να «τραταρίζονται» με κάτι γλυκό, μελομακάρονο ή σοκολατίτσα. Μετά έρχεται η Ιωάννα, η ηχολήπτρια, και γίνεται σοβαρό μιτινγκ για το τι θα φάνε. Μόλις αποφασιστεί, ο Γιάννης της παραδίδει τη σκυτάλη αποθεώνοντάς τη.

Φαίη Βώκου

Η Φαίη είναι αδιαμφισβήτητα αυτή που πίνει τους περισσότερους καφέδες και κάνει τη μεγαλύτερη φασαρία. Η Κατερίνα Ψύχα ξεχωρίζει για την υπερπαραγωγή στο ντύσιμο με γούνες, biker jackets, πούλια και μποτάκια, ενώ ο Γιάννης Τουμπάνος είναι πάντα αλαφιασμένος αλλά «ξέρει τα πράγματα». Η Αντιγόνη βγάζει ηρεμία εξωτερικά αλλά «ηφαίστειο» εσωτερικά, ενώ ο Πέτρος Τριανταφύλλου είναι πάντα 40% για πάντα… και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου κρατά το απόλυτο zen, ακόμα κι αν γκρεμίζεται ο κόσμος γύρω του.

Κατερίνα Ψύχα

Η Κατερίνα μοιράζεται insider info για το studio: οι πιο θορυβώδεις παραγωγοί είναι ο Πέτρος Τριανταφύλλου, που τρομάζει με τη φωνή του και δεν συμμορφώνεται με τις απειλές, και η Φαίη Βώκου, που τραγουδά σχεδόν όλα τα κομμάτια με απίστευτο πάθος και υπέροχη φωνή. Η ενέργεια της Φαίης ξεσηκώνει τους πάντες στο MAD Drive, ενώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου φέρνει αγκαλιές και μοσχομύριστο άρωμα στο studio. Και ναι, η Κατερίνα Ψύχα δεν κρύβει την υπερπαραγωγή στο ντύσιμο, γιατί όχι; Αν όχι στο MAD Radio, τότε πού;

Πέτρος Τριανταφύλλου

Ο Πέτρος κάνει σαφώς τον περισσότερο θόρυβο στο studio και το παραδέχεται χωρίς αμφιβολία! Πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα, πάντα βάζει φωνή για να ανέβει η ενέργεια, και η φωνή του ακούγεται σε όλα τα γραφεία γύρω. Στην επίσημη εκδοχή, όλα γίνονται για να ενεργοποιήσει την ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα φωνάζει για να επαναφέρει στην πραγματικότητα την Κατερίνα. Όσον αφορά τον καφέ, ο Πέτρος δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από μια κούπα μεγέθους… σαμπανιέρας, γιατί τίποτα λιγότερο δεν τον κρατά σε εγρήγορση! Στο ντύσιμο, η πιο υπερπαραγωγή ανήκει ξεκάθαρα στην Κατερίνα Ψύχα, με παγιέτες, γούνες μπλε και biker jackets, πούλια, μποτάκια, καρέ μαλλί ή κοτσιδάκια και τελευταία παρατηρείται μια άτυπη κόντρα με την Κατερίνα Πεφτίτση από τα «Κορίτσια στην Πόλη». Το MAD Radio περιμένει με αγωνία για να δει ποια θα αναδειχθεί νικήτρια! Όσο για το τέλειο άρωμα που γεμίζει το studio, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου κάνει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά ο απόλυτος νικητής είναι ξεκάθαρα ο Πέτρος. Στο studio, η πιο MAD είναι η Φαίη Βώκου, ενώ η πιο MAD έξω από αυτό είναι η Κάτια Νεκταρίου από τα «Κορίτσια στην Πόλη», που ακούγονται κάθε πρωί στις 7. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι ο πιο ενημερωμένος για τα καλύτερα take out της Αθήνας, η Αντιγόνη γνωρίζει όλα τα zodiac insights, και η Βρισηίδα Ανδριώτου είναι η πιο sporty fashion persona του MAD.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Ο Γιάννης αγαπάει πολύ το concept των πειραγμάτων στο MAD, γιατί είναι αυτά που κάνουν το ραδιόφωνο ζωντανό και ανθρώπινο. Από τη δική του πλευρά, τα πειράγματα ξεκινούν συχνά από το styling και τη θεματολογία της εκπομπής, πάντα με συναίνεση και σε playful διάθεση. Για παράδειγμα, σε ένα θεματικό Top 5 χαρακτήρων του Stranger Things, εμφανίστηκε στο studio με πουλόβερ γεμάτο τα πλάσματα της σειράς, προκαλώντας φυσικά σχόλια on air. Σε άλλο debate με θέμα «πότε είναι η ιδανική περίοδος για να στολίσουμε Χριστούγεννα; Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου;», εμφανίστηκε φορώντας πουλόβερ Αγίου Βασίλη, και πάλι τα πειράγματα δεν άργησαν να πέσουν βροχή για το αν βιάζεται να φέρει τις γιορτές στο studio.Για τον Γιάννη, τα πειράγματα είναι μέρος της καθημερινής μαγείας του MAD, κάνουν την εκπομπή πιο ζωντανή, διασκεδαστική και ανθρώπινη, ενώ η προσωπική του διάθεση και χιούμορ γεμίζουν το studio με θετική ενέργεια.

