Screen News 31.01.2026

Η Diane Lane στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

Η Diane Lane θα συμπρωταγωνιστήσει με τις Scarlett Johansson και Jacobi Jupe σε μια νέα ιστορία του εμβληματικού κινηματογραφικού σύμπαντος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Diane Lane συμφώνησε να συμμετάσχει στο νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο του «The Exorcist», το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Mike Flanagan, ενισχύοντας περαιτέρω το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας. Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα βρεθεί στην οθόνη δίπλα στις Scarlett Johansson και Jacobi Jupe, σε μια ταινία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το ιστορικό σύμπαν τρόμου με μια εντελώς νέα αφήγηση.

Οι λεπτομέρειες γύρω από τον ρόλο που θα υποδυθεί η Diane Lane παραμένουν προς το παρόν απόρρητες, όπως και η βασική πλοκή της ταινίας. Εκείνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι το νέο φιλμ δεν αποτελεί συνέχεια της ταινίας «The Exorcist Believer» του 2023, αλλά μια αυτόνομη ιστορία τοποθετημένη στον ίδιο κινηματογραφικό κόσμο, με στόχο να ανοίξει νέους αφηγηματικούς δρόμους στο εμβληματικό franchise.

Διάβασε επίσης: H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Mike Flanagan, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του κινηματογραφικού τρόμου. Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, με τον Mike Flanagan να συμμετέχει και ως παραγωγός. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Universal στις 12 Μαρτίου 2027, ημερομηνία που ήδη έχει σημειωθεί ως σημαντική για τους φίλους του είδους.

Η Diane Lane διαθέτει μια μακρά και πολυσχιδή καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με υποψηφιότητα για Όσκαρ και πολλαπλές υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Anniversary» του Jan Komasa, ενώ ξεχώρισε και στη σειρά «Feud Capote vs The Swans» του Ryan Murphy, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Emmy Β Γυναικείου Ρόλου σε μίνι σειρά. Παράλληλα συμμετείχε στη μίνι σειρά «A Man in Full» παραγωγής Netflix και στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία κινουμένων σχεδίων «Inside Out 2».

Η ένταξη της Diane Lane στο νέο «The Exorcist» προσθέτει κύρος και ερμηνευτικό βάθος σε μια παραγωγή που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω του ιστορικού βάρους του τίτλου όσο και εξαιτίας της δημιουργικής υπογραφής του Mike Flanagan. Με ένα καστ υψηλού επιπέδου και μια νέα αυτόνομη ιστορία, το φιλμ αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για το μέλλον του θρυλικού κινηματογραφικού σύμπαντος τρόμου.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

