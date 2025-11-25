Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

Η συνεργασία της Scarlett Johansson με τον Mike Flanagan ανοίγει νέο κεφάλαιο για το ιστορικό κινηματογραφικό σύμπαν του The Exorcist

Η Scarlett Johansson εισέρχεται σε μια νέα δημιουργική φάση της καριέρας της με την ανάληψη του πρωταγωνιστικού ρόλου σε μια ριζικά νέα εκδοχή του «The Exorcist». Η ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Mike Flanagan, υπόσχεται μια ολοκληρωτικά πρωτότυπη ιστορία στο σύμπαν του εμβληματικού horror franchise, χωρίς να συνδέεται με το «The Exorcist Believer» του 2023, όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο Leslie Odom Jr.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Η Scarlett Johansson, η οποία πρόσφατα έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Eleanor the Great», ετοιμάζεται να ηγηθεί μιας νέας αφήγησης που φιλοδοξεί να ανανεώσει την πορεία του franchise. Το αρχικό «The Exorcist» του 1973, σε σκηνοθεσία του William Friedkin, είχε αφηγηθεί την ιστορία της Chris MacNeil που υποδύθηκε η Ellen Burstyn, καθώς αναζητούσε δύο ιερείς για να σώσουν την κόρη της, την οποία είχε ερμηνεύσει η Linda Blair. Η ταινία είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και είχε σημειώσει παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 441 εκατομμυρίων δολαρίων, κερδίζοντας δύο βραβεία Όσκαρ.

Ο Mike Flanagan, γνωστός από τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «The Haunting of Hill House» και «Midnight Mass», θα αναλάβει τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη και έχει ήδη ολοκληρώσει την παραγωγή της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Carrie» για την Amazon MGM Studios.

Σε δήλωσή του, ο Mike Flanagan ανέφερε «Η Scarlett είναι μια εξαιρετική ηθοποιός της οποίας οι συναρπαστικές ερμηνείες διαθέτουν πάντα αλήθεια και βάθος. Από τα φιλμ του είδους έως τις μεγάλες παραγωγές, καταφέρνει να παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη στους ρόλους της και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που συμμετέχει στη νέα αυτή εκδοχή του The Exorcist».

Η Scarlett Johansson διατηρεί ισχυρή συνεργασία με τη Universal, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε το «Jurassic World Rebirth» με εκείνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία ξεπέρασε τα 850 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και συμπεριλήφθηκε στις πιο επιτυχημένες εισπρακτικά παραγωγές της χρονιάς. Η Scarlett Johansson παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από το σύνολο της φιλμογραφίας της, γεγονός που την καθιστά την πιο επιτυχημένη γυναίκα πρωταγωνίστρια όλων των εποχών στο box office.

Διάβασε επίσης: Το box office έχει πλέον βασίλισσα – Δες ποια εκθρόνισε τους Samuel Jackson και Robert Downey Jr

Δες κι αυτό…