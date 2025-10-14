Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

Η Disney επαναφέρει στον προγραμματισμό της το live action remake της ταινίας «Ραπουνζέλ», ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα animation της σύγχρονης εποχής. Το κινηματογραφικό σχέδιο, το οποίο είχε παγώσει την άνοιξη λόγω του εμπορικού ναυαγίου της live action «Snow White», έχει πλέον ανακοινωθεί ότι μπαίνει ξανά σε τροχιά παραγωγής. Παρότι το καστ δεν έχει οριστικοποιηθεί, η Scarlett Johansson βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να υποδυθεί τη Μητέρα Gothel, την εμβληματική κακιά της ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Το box office έχει πλέον βασίλισσα – Δες ποια εκθρόνισε τους Samuel Jackson και Robert Downey Jr

Η απόφαση της Disney να επανεκκινήσει την παραγωγή φαίνεται πως συνδέεται με την πρόσφατη επιτυχία του live action «Lilo & Stitch», το οποίο μέχρι στιγμής αποτελεί την πιο κερδοφόρα ταινία του 2025, με εισπράξεις που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό φέρεται να αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας για τις μεταφορές κινουμένων σχεδίων σε ταινίες με πραγματικούς ηθοποιούς.

Σύμφωνα με το Deadline, η Scarlett Johansson βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις για τον ρόλο της Μητέρας Gothel. Ο χαρακτήρας είναι η βασική αντίπαλος της ιστορίας, μία γυναίκα που διατηρεί την αιώνια νεότητά της χάρη στις θεραπευτικές δυνάμεις μιας μαγικής χρυσής ανθοδέσμης και κρατά τη Ραπουνζέλ απομονωμένη σε έναν πύργο για δικό της όφελος. Αν και η συμμετοχή της Johansson δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τη Disney, η επιλογή της έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Παραμένει άγνωστο ποιοι ηθοποιοί θα ενσαρκώσουν τη Ραπουνζέλ και τον Flynn Rider, ενώ η επίσημη ανακοίνωση του καστ αναμένεται σε επόμενη φάση της παραγωγής.

Η αρχική ταινία «Ραπουνζέλ» κυκλοφόρησε το 2010 και βασίζεται στο κλασικό παραμύθι των αδελφών Grimm. Με έσοδα που άγγιξαν τα 600 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Disney την τελευταία δεκαπενταετία. Η ταινία έγινε ιδιαίτερα γνωστή χάρη στο τραγούδι «I See the Light», το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Oscar Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ενώ ακολούθησαν το μικρού μήκους φιλμ «Ο Γάμος της Ραπουνζέλ» το 2012 και η τηλεοπτική σειρά «Rapunzel’s Tangled Adventure» το 2017.

Όπως αναφέρει το Variety, ο Michael Gracey, σκηνοθέτης της επιτυχημένης ταινίας «The Greatest Showman», βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει τη σκηνοθεσία του live action remake. Το σενάριο υπογράφει η Jennifer Kaytin Robinson, γνωστή από το «Do Revenge» και τη συνεργασία της με το Marvel Cinematic Universe στη συν-σεναριογράφηση του «Thor Love and Thunder». Η παραγωγή της νέας «Ραπουνζέλ» βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς η Disney συνεχίζει να επενδύει στην επαναφορά κλασικών ιστοριών, συνδυάζοντας νοσταλγία και σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Disney «φρενάρει» τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης