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Cinema 04.06.2026

«Πού είναι οι Έλληνες;»: Η αιχμηρή κριτική του Guardian στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

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Παρότι ο Christopher Nolan επέλεξε ένα πολυπολιτισμικό καστ στην «Οδύσσεια», η πλήρης απουσία Ελλήνων ηθοποιών προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις
Πόπη Βασιλείου

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan δεν έχει ακόμη φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, όμως ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συζήτησης που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του κινηματογράφου. Η νέα μεταφορά του ομηρικού έπους από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη συγκαταλέγεται στις πιο αναμενόμενες παραγωγές των επόμενων ετών, ωστόσο ένα διαφορετικό ζήτημα μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ελλάδα και όχι μόνο. Αφορμή στάθηκε η κριτική του Guardian, η οποία θέτει ένα ερώτημα που για πολλούς μοιάζει αυτονόητο: «Πού είναι οι Έλληνες;».

Σκηνή από την ταινία The Odyssey με δύο ηθοποιούς σε πέτρινο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.
https://www.imdb.com/

Σε άρθρο γνώμης, ο κριτικός κινηματογράφου Chris Cotonou σχολιάζει την απουσία ακόμη και ενός Έλληνα ηθοποιού από το καστ της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα ξεπερνά μια απλή επιλογή casting. Όπως αναφέρει, το Hollywood αξιοποιεί εδώ και δεκαετίες ελληνικές ιστορίες, μύθους και ιστορικά πρόσωπα, χωρίς όμως να δίνει ουσιαστικό χώρο σε Έλληνες καλλιτέχνες.

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Η κριτική του Guardian εστιάζει στο γεγονός ότι η «Οδύσσεια» διαθέτει ένα πολυπολιτισμικό καστ με μεγάλα ονόματα όπως οι Matt Damon, Zendaya, Tom Holland και Charlize Theron, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει ούτε μία ελληνική παρουσία. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, αυτό ενισχύει την αίσθηση πως οι αρχαιοελληνικές αφηγήσεις θεωρούνται μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ οι ίδιοι οι Έλληνες παραμένουν στο περιθώριο.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κανείς δεν ζητά οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι να δοθούν αποκλειστικά σε Έλληνες ηθοποιούς. Ωστόσο, σε μια εποχή όπου η εκπροσώπηση αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία, πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρχει έστω μία ελληνική συμμετοχή σε μια ταινία που βασίζεται σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής γραμματείας.

Ένας άνδρας με γένια και μια γυναίκα με μαντίλα σε παραθαλάσσιο τοπίο.
IMDB

Παρά τις αντιδράσεις, η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan παραμένει μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες των επόμενων ετών. Ωστόσο, η κριτική του Guardian άνοιξε έναν διάλογο που δύσκολα θα κλείσει σύντομα, καθώς για πολλούς Έλληνες το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον κινηματογράφο, αλλά και τη σχέση της σύγχρονης Ελλάδας με την πολιτιστική της κληρονομιά.

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Christopher Nolan Οδύσσεια ΤΑΙΝΙΑ
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