Γεράσιμος Σκιαδαρέσης – Μπέσσυ Μάλφα: Το viral video στα ΣΕΑ που «ρίχνει» το διαδίκτυο

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα «εισβάλλουν» στα ΣΕΑ Αταλάντης, με τον γιο τους Γιάγκο, για το πιο viral video

Μια απολαυστική οικογενειακή στιγμή χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα, αποδεικνύοντας πως το χιούμορ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Οι δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί επισκέφθηκαν τον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στην Αταλάντη και, με σύμμαχο τη διάθεση για αυτοσαρκασμό, γύρισαν ένα βίντεο που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

Αφορμή για αυτή την ιδιαίτερη «επιδρομή» στάθηκε η προώθηση της μουσικής δουλειάς των δίδυμων κορών τους, της Όλγας και της Νίκης Σκιαδαρέση, γνωστές στο κοινό ως «Σκιαδαρέσες». Το επιτυχημένο ντουέτο, που κινείται σε indie, rock και alternative ρυθμούς, έχει καταφέρει να κάνει viral το τραγούδι τους με τίτλο «ΣΕΑ Αταλάντης», το οποίο γυρίστηκε στον ομώνυμο σταθμό.

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Στο χιουμοριστικό βίντεο που ανάρτησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στα social media, οι γονείς ποζάρουν κάτω από τη γνωστή πινακίδα των ΣΕΑ, έχοντας στο πλευρό τους τον 21χρονο γιο τους, Γιάγκο, ο οποίος, σε αντίθεση με τις αδελφές του, δεν ακολουθεί τον καλλιτεχνικό δρόμο, καθώς ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες.

Το «αυτοσαρκαστικό» viral απόσπασμα

Ο ηθοποιός επέλεξε για το βίντεο το πιο χαρακτηριστικό και καυστικό σημείο των στίχων: «Είμαι ξετσίπωτη, είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς, θα ‘μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ». Με αυτόν τον τρόπο, το ζευγάρι έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή του στο ιδιαίτερο στυλ των κορών τους, που χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό, κοινωνικό σχολιασμό και μια δόση ειρωνείας που λατρεύει το κοινό σε TikTok και YouTube.

Η πορεία τους

Οι Όλγα και Νίκη ξεκίνησαν την πορεία τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ανεβάζοντας ερασιτεχνικά βίντεο χαμηλού προϋπολογισμού που γρήγορα απέκτησαν πιστό κοινό. Από τον Μάρτιο του 2026, το «ΣΕΑ Αταλάντης» κυκλοφορεί επίσημα ως single, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική τους ταυτότητα έχει βρει τον δρόμο της στην ελληνική indie σκηνή.