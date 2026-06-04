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Μουσική 04.06.2026

To «The Cure» της Olivia Rodrigo κάνει ντεμπούτο στην κορυφή – No1 από την πρώτη εβδομάδα

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Με το «The Cure» η Olivia Rodrigo πετυχαίνει το τρίτο της No1 σε διαφορετικές εποχές της δισκογραφίας της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επιρροή
Πόπη Βασιλείου

Σε μια περίοδο όπου η Olivia Rodrigo συνεχίζει να διαμορφώνει τη νέα γενιά της pop και alternative μουσικής σκηνής, το «The Cure» έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στα παγκόσμια charts. Το νέο της single δεν περιορίστηκε σε μια απλή επιτυχία πρώτης εβδομάδας, αλλά κατέκτησε απευθείας την κορυφή των Hot Rock & Alternative Songs και Hot Alternative Songs charts του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της πορεία παραμένει σταθερά ανοδική και ιδιαίτερα επιδραστική.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το «The Cure» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή των δύο σημαντικών αυτών charts με εντυπωσιακές επιδόσεις, συγκεντρώνοντας 19,7 εκατομμύρια streams, 292.000 σε ραδιοφωνική ακρόαση και 9.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Η ισχυρή αυτή εκκίνηση επιβεβαιώνει τη δυναμική απήχηση που έχει η Olivia Rodrigo τόσο στο νεανικό κοινό όσο και στη γενικότερη μουσική αγορά.

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Με αυτή την επιτυχία, η Rodrigo καταγράφει το τρίτο της No.1 στα συγκεκριμένα charts, έχοντας προηγουμένως φτάσει στην κορυφή με τα «Brutal» το 2021 και «Bad Idea Right?» το 2023. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια προέρχεται από διαφορετική δισκογραφική περίοδο της καλλιτέχνιδας, αποδεικνύοντας ότι κάθε νέο της project συνοδεύεται από εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Παράλληλα, η συνολική της παρουσία στα charts είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς έχει καταγράψει 13 entries στα Hot Rock & Alternative Songs και Hot Alternative Songs charts, εκ των οποίων τα 11 έχουν φτάσει στο top 10. Αυτή η σταθερότητα δείχνει ότι η επιτυχία της δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας συνεχούς και ισχυρής σύνδεσης με το κοινό της.

Η δυναμική του «The Cure» δεν περιορίζεται μόνο στα alternative charts. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο No.5 του all-genre Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην Olivia Rodrigo την έκτη της παρουσία στο top 5 και την όγδοη στο top 10, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων No.1 συνολικά στην καριέρα της. Την ίδια στιγμή, το προηγούμενο single της, «Drop Dead», συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ανεβαίνοντας στο No.12 και καταγράφοντας σημαντική αύξηση στα streams, ενώ παραμένει ένα από τα βασικά ραδιοφωνικά κομμάτια της.

Η νέα εποχή της Rodrigo φαίνεται να χτίζεται με σταθερά βήματα και έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, καθώς το επερχόμενο άλμπουμ της «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» αναμένεται στις 12 Ιουνίου και ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον από τη μουσική βιομηχανία και το κοινό. Με κάθε νέο της βήμα, η Olivia Rodrigo αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα viral φαινόμενο, αλλά μια καλλιτέχνιδα με σταθερή παρουσία και συνεχή εξέλιξη στα παγκόσμια charts.

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Olivia Rodrigo μουσική
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