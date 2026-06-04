Απρόοπτο στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με τον Πάνο Κουτσουμπή

Μια ιδιαίτερα χαριτωμένη και αυθόρμητη στιγμή εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η παρουσιάστρια βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόβλεπτο περιστατικό που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους συνεργάτες της ούτε από τους τηλεθεατές. Το οικογενειακό στιγμιότυπο χάρισε χαμόγελα στο πλατό και έδειξε μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της.

Την ώρα που η εκπομπή βρισκόταν σε εξέλιξη, το κινητό της Κατερίνας Καινούργιου χτύπησε ξαφνικά. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο σύντροφός της, Πάνος Κουτσουμπής, ο οποίος επέλεξε να πραγματοποιήσει κλήση μέσω Facetime.

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Όπως αποδείχθηκε, ο λόγος της κλήσης δεν ήταν κάτι επείγον. Ο Πάνος Κουτσουμπής ήθελε απλώς να δείξει στην παρουσιάστρια τη μικρή τους κόρη, δημιουργώντας μια τρυφερή και αυθόρμητη στιγμή στον αέρα της εκπομπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς ξαφνιασμένη αλλά και χαμογελαστή, σχολίασε με χιούμορ το απρόοπτο λέγοντας: «Δεν ξέρεις ότι έχω εκπομπή; Γιατί με παίρνεις την ώρα της εκπομπής; Με παίρνεις για να μου δείξεις το μωρό».

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στο πλατό, ενώ το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει με την οικογένειά της. Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και το απαιτητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, η κόρη της παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της. Η σύντομη αυτή παρέμβαση κατάφερε να «κλέψει» για λίγο την παράσταση και να προσφέρει μια ανάλαφρη νότα στην εκπομπή. Μια μικρή οικογενειακή στιγμή που θύμισε πως οι πιο όμορφες εκπλήξεις είναι συνήθως εκείνες που συμβαίνουν χωρίς προγραμματισμό.

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