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Celeb World 28.07.2026

«Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποθεώνει τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

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Η Κατερίνα Καινούργιου αποθέωσε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή με ένα τρυφερό μήνυμα κάτω από φωτογραφία με την κόρη τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περνά το πρώτο της καλοκαίρι ως μαμά με τον σύντροφό της και την κόρη τους.
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε φωτογραφία τους από τις διακοπές στην Αντίπαρο.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλεσε τον σύντροφό της «καλύτερο μπαμπά του κόσμου».
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές και δημιουργεί αναμνήσεις με τη νεογέννητη κόρη τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή της, καθώς το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο της ως μαμά. Η παρουσιάστρια περνά όμορφες οικογενειακές στιγμές μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μικρή τους κόρη. Μία νέα φωτογραφία που μοιράστηκε ο ίδιος στα social media συγκίνησε τους followers. Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε ένα γλυκό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Αντίπαρο, όπου ποζάρει αγκαλιά με την κόρη τους. Η φωτογραφία γέμισε με θετικά σχόλια, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν ήταν και η παρουσιάστρια. Η Κατερίνα Καινούργιου του έγραψε χαρακτηριστικά πως είναι «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», δείχνοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της.

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Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Απρίλιο και από τότε ζει μοναδικές στιγμές ως νέα οικογένεια. Παρότι επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα, κατά καιρούς μοιράζονται μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δύο, καθώς δημιουργούν τις πρώτες τους αναμνήσεις μαζί με τη μικρή τους.

https://www.instagram.com/p/DbQ9aARNpIx/

kainourgioy

Η Αντίπαρος φαίνεται πως είναι ο ιδανικός προορισμός για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης για την οικογένεια. Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν ήρεμες ημέρες δίπλα στη θάλασσα, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Η τρυφερή ανάρτηση του επιχειρηματία και το σχόλιο της παρουσιάστριας δείχνουν τη χαρά τους για τη νέα αυτή περίοδο της ζωής τους. Οι followers τους δεν άργησαν να στείλουν τις ευχές τους, με τη συγκεκριμένη οικογενειακή στιγμή να κερδίζει τις εντυπώσεις.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης
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