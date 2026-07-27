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Celeb World 27.07.2026

Kim Kardashian: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή

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Η Kim Kardashian τίμησε τη μνήμη της γιαγιάς της στο Instagram με μια συγκινητική αφιέρωση για τα 92α γενέθλιά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian τίμησε τη μνήμη της γιαγιάς της, Mary Jo Shannon, με συγκινητική ανάρτηση στα social media.
  • Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της γιαγιάς της, στα 92α γενέθλιά της.
  • Η Kim αποκάλυψε ότι ανακάλυψε νέες ιστορίες για τη ζωή της γιαγιάς της, αυξάνοντας τον θαυμασμό της.
  • Η Kris Jenner επίσης τίμησε τη μνήμη της μητέρας της με φωτογραφίες και ένα σύντομο μήνυμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian τίμησε με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τη μνήμη της αγαπημένης της γιαγιάς, Mary Jo Shannon, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Η τηλεπερσόνα μοιράστηκε με τους followers της μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους, θέλοντας να γιορτάσει τα 92α γενέθλιά της, τα οποία η γιαγιά της δεν πρόλαβε να γιορτάσει μαζί με την οικογένειά της. Η ανάρτησή της στο Instagram ήταν γεμάτη αγάπη, αναμνήσεις και λόγια που αποκάλυπταν πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της στη ζωή της.

Η Kim Kardashian και η γιαγιά της Mary Jo Campbell σε στιγμιότυπο που σηματοδοτεί τον θρήνο της οικογένειας Kardashian.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Mary Jo Shannon έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 16 Ιουλίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια Kardashian-Jenner. Λίγες ημέρες αργότερα, η Kim Kardashian αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας πως μέσα από τα πράγματα της γιαγιάς της ανακάλυψε νέες ιστορίες για τη ζωή της που την έκαναν να τη θαυμάζει ακόμη περισσότερο. Η ίδια ανέφερε πως, παρότι πίστευε ότι γνώριζε τα πάντα για εκείνη, τελικά υπήρχαν ακόμα στιγμές που την έκαναν να τη θαυμάσει ξανά.

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Στην ανάρτησή της, η Kim Kardashian έγραψε χαρακτηριστικά: «Χαρούμενα 92α γενέθλια στον παράδεισο, γιαγιά. Πέρασε μόλις μία εβδομάδα, αλλά είναι απίστευτα όλα όσα έμαθα για σένα αυτές τις μέρες, καθώς με τη μαμά ψάχναμε τα πράγματά σου. Ήταν κάτι πραγματικά όμορφο. Νόμιζα πως τα ήξερα όλα. Με κάνει να σε σέβομαι και να σε αγαπώ ακόμα περισσότερο, αν αυτό είναι καν δυνατό. Σήμερα σε γιορτάζουμε. Μου λείπεις πάρα πολύ και σε αγαπώ απεριόριστα, γλυκιά μου γιαγιά MJ».

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Τη μνήμη της μητέρας της θέλησε να τιμήσει και η Kris Jenner, η οποία δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τη ζωή τους μαζί. Η μητέρα της οικογένειας Kardashian-Jenner έγραψε ένα σύντομο αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα για τα γενέθλιά της, λέγοντας: «Χαρούμενα γενέθλια στον παράδεισο μαμά. Σ’ αγαπώ».

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η απώλεια της Mary Jo Shannon αποτέλεσε μια δύσκολη στιγμή για την οικογένεια, με την Kim και την Kris να επιλέγουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της μέσα από προσωπικές στιγμές και δημόσιες αφιερώσεις. Οι αναρτήσεις τους έδειξαν για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν μαζί της και τον σημαντικό ρόλο που είχε στη ζωή τους. Μια συγκινητική υπενθύμιση πως οι άνθρωποι που αγαπάμε συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από τις αναμνήσεις που αφήνουν πίσω τους.

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Kim Kardashian Kris Jenner
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