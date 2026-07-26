Justin και η Hailey Bieber στην Ελλάδα – Η απόδραση στην Αργολίδα που έγινε talk of the town

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο προορισμό για το διάσημο ζευγάρι, που αυτή τη φορά συνδύασε τη διαμονή στο Κρανίδι με μία χαλαρή έξοδο στις Σπέτσες

Με μια ματιά Ο Justin και η Hailey Bieber κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με τον γιο τους.

Φέτος επέλεξαν το Κρανίδι Αργολίδας για ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

Επισκέφθηκαν τις Σπέτσες για δείπνο, προκαλώντας συζητήσεις.

Οι διακοπές τους προσφέρουν χαλάρωση μακριά από τη δημοσιότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των αγαπημένων καλοκαιρινών προορισμών των διεθνών celebrities και ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber το αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά. Αν τα προηγούμενα χρόνια το ζευγάρι επέλεγε κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά και πολυσύχναστους προορισμούς, φέτος φαίνεται πως αναζήτησε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μαζί με τον σχεδόν ενός έτους γιο τους, Jack Blues Bieber, αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τη δημοσιότητα και να περάσουν ήρεμες οικογενειακές στιγμές στο Κρανίδι Αργολίδας, επιλέγοντας έναν προορισμό που προσφέρει ιδιωτικότητα, πολυτέλεια και χαλάρωση.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα πραγματοποίησαν και μία επίσκεψη στις Σπέτσες, όπου δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο, με την παρουσία τους να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Justin και η Hailey Bieber βρίσκονται στην Ελλάδα από τις τελευταίες ημέρες, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διάβασε επίσης: Ποια κρύβεται πίσω από το τατουάζ της Amy Winehouse; Η γυναίκα που άλλαξε τη ζωή της

Σε αντίθεση με το ταξίδι τους το 2021, όταν πραγματοποίησαν island hopping με γιοτ σε Μύκονο, Μήλο, Ίο και Σαντορίνη, αυτή τη φορά προτίμησαν ένα πιο ήσυχο σκηνικό. Το Κρανίδι της Αργολίδας, που τα τελευταία χρόνια προσελκύει αρκετές προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς χάρη στην ιδιωτικότητα και τις πολυτελείς βίλες της περιοχής, φαίνεται πως αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για το διάσημο ζευγάρι. Φωτογραφίες από τη διαμονή τους, που τραβήχτηκαν στις 22 Ιουλίου, τους δείχνουν να περνούν χαλαρές στιγμές στο κατάλυμά τους, απολαμβάνοντας τον ελληνικό ήλιο και πολύτιμο χρόνο με τον μικρό Jack Blues Bieber.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ο Justin και η Hailey Bieber επισκέφθηκαν και τις Σπέτσες, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Παρότι το ζευγάρι αποφεύγει συνήθως τη δημοσιότητα στις προσωπικές του εξορμήσεις, η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή, με αρκετούς επισκέπτες να αναγνωρίζουν τους δύο σταρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατήρησαν χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας να απολαύσουν τη βραδιά τους χωρίς περιττή προβολή.

Η στάση στις Σπέτσες επιβεβαιώνει πως η οικογένεια Bieber δεν περιορίστηκε μόνο στο Κρανίδι, αλλά θέλησε να γνωρίσει και έναν από τους πιο κομψούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας.

Οι διακοπές στην Ελλάδα έρχονται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον Justin Bieber. Ο διάσημος τραγουδιστής είχε ένα έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες, με σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις και νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έτσι, η απόδραση στο Κρανίδι και η χαλαρή βόλτα στις Σπέτσες φαίνεται πως αποτέλεσαν την ιδανική ευκαιρία για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη Hailey και τον μικρό Jack, μακριά από κάμερες και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink και κάνει το πιο iconic self-troll