Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.07.2026

Justin και η Hailey Bieber στην Ελλάδα – Η απόδραση στην Αργολίδα που έγινε talk of the town

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο προορισμό για το διάσημο ζευγάρι, που αυτή τη φορά συνδύασε τη διαμονή στο Κρανίδι με μία χαλαρή έξοδο στις Σπέτσες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Justin και η Hailey Bieber κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με τον γιο τους.
  • Φέτος επέλεξαν το Κρανίδι Αργολίδας για ήρεμες οικογενειακές στιγμές.
  • Επισκέφθηκαν τις Σπέτσες για δείπνο, προκαλώντας συζητήσεις.
  • Οι διακοπές τους προσφέρουν χαλάρωση μακριά από τη δημοσιότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των αγαπημένων καλοκαιρινών προορισμών των διεθνών celebrities και ο Justin Bieber με τη Hailey Bieber το αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά. Αν τα προηγούμενα χρόνια το ζευγάρι επέλεγε κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά και πολυσύχναστους προορισμούς, φέτος φαίνεται πως αναζήτησε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μαζί με τον σχεδόν ενός έτους γιο τους, Jack Blues Bieber, αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τη δημοσιότητα και να περάσουν ήρεμες οικογενειακές στιγμές στο Κρανίδι Αργολίδας, επιλέγοντας έναν προορισμό που προσφέρει ιδιωτικότητα, πολυτέλεια και χαλάρωση.

hailey_justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα πραγματοποίησαν και μία επίσκεψη στις Σπέτσες, όπου δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο, με την παρουσία τους να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Justin και η Hailey Bieber βρίσκονται στην Ελλάδα από τις τελευταίες ημέρες, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διάβασε επίσης: Ποια κρύβεται πίσω από το τατουάζ της Amy Winehouse; Η γυναίκα που άλλαξε τη ζωή της

Σε αντίθεση με το ταξίδι τους το 2021, όταν πραγματοποίησαν island hopping με γιοτ σε Μύκονο, Μήλο, Ίο και Σαντορίνη, αυτή τη φορά προτίμησαν ένα πιο ήσυχο σκηνικό. Το Κρανίδι της Αργολίδας, που τα τελευταία χρόνια προσελκύει αρκετές προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς χάρη στην ιδιωτικότητα και τις πολυτελείς βίλες της περιοχής, φαίνεται πως αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για το διάσημο ζευγάρι. Φωτογραφίες από τη διαμονή τους, που τραβήχτηκαν στις 22 Ιουλίου, τους δείχνουν να περνούν χαλαρές στιγμές στο κατάλυμά τους, απολαμβάνοντας τον ελληνικό ήλιο και πολύτιμο χρόνο με τον μικρό Jack Blues Bieber.

https://www.instagram.com/elina_kalitzaki/
https://www.instagram.com/elina_kalitzaki/

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ο Justin και η Hailey Bieber επισκέφθηκαν και τις Σπέτσες, όπου απόλαυσαν το δείπνο τους σε γνωστό εστιατόριο του νησιού. Παρότι το ζευγάρι αποφεύγει συνήθως τη δημοσιότητα στις προσωπικές του εξορμήσεις, η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή, με αρκετούς επισκέπτες να αναγνωρίζουν τους δύο σταρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατήρησαν χαμηλό προφίλ, επιλέγοντας να απολαύσουν τη βραδιά τους χωρίς περιττή προβολή.

baby_bgraids_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η στάση στις Σπέτσες επιβεβαιώνει πως η οικογένεια Bieber δεν περιορίστηκε μόνο στο Κρανίδι, αλλά θέλησε να γνωρίσει και έναν από τους πιο κομψούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ελλάδας.

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιορτάζουν την οικογένειά τους και την αγάπη τους μετά από οκτώ χρόνια σχέσης.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Οι διακοπές στην Ελλάδα έρχονται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον Justin Bieber. Ο διάσημος τραγουδιστής είχε ένα έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες, με σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις και νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Έτσι, η απόδραση στο Κρανίδι και η χαλαρή βόλτα στις Σπέτσες φαίνεται πως αποτέλεσαν την ιδανική ευκαιρία για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη Hailey και τον μικρό Jack, μακριά από κάμερες και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink και κάνει το πιο iconic self-troll

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hailey Bieber Justin Bieber ΕΛΛΑΔΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Πιστεύω θα παντρευτώ κάποια στιγμή»

Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Πιστεύω θα παντρευτώ κάποια στιγμή»

26.07.2026
Επόμενο
Πότε έκλαψε τελευταία φορά ο Γιώργος Κακοσαίος; Η εξομολόγηση στο After Dark που θα συζητηθεί

Πότε έκλαψε τελευταία φορά ο Γιώργος Κακοσαίος; Η εξομολόγηση στο After Dark που θα συζητηθεί

26.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποια κρύβεται πίσω από το τατουάζ της Amy Winehouse; Η γυναίκα που άλλαξε τη ζωή της
Celeb News

Ποια κρύβεται πίσω από το τατουάζ της Amy Winehouse; Η γυναίκα που άλλαξε τη ζωή της

25.07.2026
Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink και κάνει το πιο iconic self-troll
Celeb News

Η Kim Kardashian λανσάρει energy drink και κάνει το πιο iconic self-troll

24.07.2026
Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές
Celeb News

Με θέα τη Λίμνη Κόμο ο Πέτρος Ιακωβίδης απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές

24.07.2026
Nick Mason: Η θρυλική McLaren των Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να τη δεις
Celeb News

Nick Mason: Η θρυλική McLaren των Pink Floyd βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να τη δεις

24.07.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης – Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειάς του
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Τζων Τίκης – Το συγκινητικό «αντίο» της οικογένειάς του

24.07.2026
Η Jennifer Lopez αποκάλυψε το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό
Celeb News

Η Jennifer Lopez αποκάλυψε το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό

24.07.2026
Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν – Εικόνες βγαλμένες από άλλον πλανήτη
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε στο Κιργιστάν – Εικόνες βγαλμένες από άλλον πλανήτη

24.07.2026
Κάνει οικογενειακές διακοπές ο Justin Bieber στην Ελλάδα; Η νέα θεωρία που είναι viral στο TikTok
Celeb News

Κάνει οικογενειακές διακοπές ο Justin Bieber στην Ελλάδα; Η νέα θεωρία που είναι viral στο TikTok

24.07.2026
Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι
Celeb News

Elsa Hosk: Γέννησε το δεύτερο παιδί της στον κήπο της κάτω από το φεγγάρι

24.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Οι αλλαγές που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει με παραθαλάσσιο καταφύγιο

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Η Antigoni μοιράζεται τις διατροφικές συνήθειες που δεν αποχωρίζεται στο Mad.gr

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς