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Celeb News 27.07.2026

Γιάννης Στάνκογλου: Η τρυφερή φωτογραφία για τα 17α γενέθλια της κόρης του, Φοίβης

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Κάνοντας μια σπάνια εξαίρεση για τα 17α γενέθλια της κόρης του, ο Γιάννης Στάνκογλου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία μαζί της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Στάνκογλου δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης του Φοίβης για τα 17α γενέθλιά της.
  • Ανέβασε μια παλιά φωτογραφία και μια πρόσφατη κοινή τους, δείχνοντας συγκίνηση και περηφάνια.
  • Η Φοίβη, που μοιάζει με τη μητέρα της, ασχολείται με μουσική και τραγούδι, έχοντας παρακολουθήσει και θεατρικά σεμινάρια.
  • Οι γονείς της δίνουν ελευθερία στη Φοίβη να βρει τον δικό της δρόμο, θέλοντας να κριθεί για το ταλέντο της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέχρι πρότινος, μια από τις πιο αδιαπραγμάτευτες αποφάσεις του Γιάννη Στάνκογλου ήταν η προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών του, αποφεύγοντας συστηματικά να δημοσιοποιήσει τα πρόσωπά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, τα γενέθλια ορόσημο της κόρης του αποτέλεσαν την τέλεια αφορμή για μια τρυφερή ανατροπή, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πόσο έχει μεγαλώσει η Φοίβη.

giannis_stankoglou_gennethlia_kori
https://www.instagram.com/yiannisstankoglou/?hl=el

Με αφορμή τα 17α γενέθλιά της, ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από μοναδικά στιγμιότυπα, ξεκινώντας από μια νοσταλγική φωτογραφία της κόρης του σε μικρή ηλικία από τα καλοκαιρινά τους ταξίδια στο Αιγαίο, την οποία συνόδευσε με τη γλυκιά φράση: «Χρόνια πολλά στο κατσαριδάκι μου… τόση αγάπη που να χωρέσει;». Στη συνέχεια, έκανε την έκπληξη δημοσιεύοντας μια πρόσφατη κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρει εμφανώς συγκινημένος και περήφανος δίπλα στην πανύψηλη κόρη του, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα «Happy father».

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Μια καλλιτεχνική πορεία και η διακριτική καθοδήγηση των γονιών

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε «βροχή» από ευχές και σχόλια από επώνυμους φίλους και συναδέλφους του ηθοποιού, με τη Ναταλία Γερμανού και την Πέγκυ Ζήνα να στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Φοίβη έχει πλέον ψηλώσει τόσο, που ξεπερνά τον πατέρα της. Η νεαρή κοπέλα, που φέρει έντονα στοιχεία και από τη μητέρα της, τη γνωστή σκηνοθέτη Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν, φαίνεται πως έχει ήδη κληρονομήσει το καλλιτεχνικό μικρόβιο της οικογένειας. Έχοντας φοιτήσει στο μουσικό Γυμνάσιο, ασχολείται ενεργά με τη σύνθεση μουσικής και το τραγούδι, ενώ έχει παρακολουθήσει και θεατρικά σεμινάρια για να διευρύνει τους ορίζοντές της.

giannis_stankoglou_kori_genethlia_inst
https://www.instagram.com/yiannisstankoglou/?hl=el

Παρά ταλέντα της και την καλλιτεχνική της φλέβα, οι γονείς της επιλέγουν να της δίνουν απόλυτη ελευθερία, ώστε να ανακαλύψει μόνη της τον δρόμο που της ταιριάζει. Ο ίδιος ο Γιάννης Στάνκογλου έχει δηλώσει παλαιότερα πως επιθυμία του είναι τα παιδιά του να είναι αυτόνομα και να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία βασισμένα αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, τονίζοντας πως αν η κόρη του αποφασίσει τελικά να ακολουθήσει την υποκριτική, θέλει να κριθεί αυστηρά για το ταλέντο και τη δουλειά της και όχι εξαιτίας του επωνύμου της.

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ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ
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