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Celeb World 27.07.2026

Ο Kevin Hart έκανε το «Nuevayol» του Bad Bunny δικό του – Δες το βίντεο

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Ο Kevin Hart μπήκε σε latin mood και τραγούδησε το «Nuevayol» του Bad Bunny στα παρασκήνια της νέας του ταινίας «72hrs»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Kevin Hart ερμήνευσε το τραγούδι «Nuevayol» του Bad Bunny.
  • Το περιστατικό συνέβη στα παρασκήνια προώθησης της ταινίας «72hrs».
  • Ο Hart ήθελε να αποδείξει στον συμπρωταγωνιστή του, Marcelo Hernandez, τις γνώσεις του στη latin μουσική.
  • Το βίντεο με τον Hart να χορεύει και να τραγουδά έγινε viral στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Kevin Hart απέδειξε πως δεν έχει μόνο χιούμορ αλλά και… latin vibes! Ο γνωστός ηθοποιός έγινε για λίγο τραγουδιστής και χορευτής, όταν αποφάσισε να μπει στο mood του Bad Bunny και να ερμηνεύσει το «Nuevayol». Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος στα social media και πολύ γρήγορα κέρδισε την προσοχή των fans. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ο Kevin Hart απέδειξε πως μπορεί να διασκεδάσει ακόμα και στα backstage.

Ο Kevin Hart απολαμβάνει το καλοκαιρινό του escape στην Ελλάδα, με φόντο τη μαγευτική Σαντορίνη.
https://www.instagram.com/kevinhart4real/

Το fun σκηνικό έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την προώθηση της νέας ταινίας του «72hrs», όπου ο Kevin Hart βρισκόταν μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Marcelo Hernandez. Οι δύο ηθοποιοί χαλάρωναν στα παρασκήνια ακούγοντας το τραγούδι «Nuevayol» του Bad Bunny, όταν ο Kevin Hart αποφάσισε να δείξει τις χορευτικές του κινήσεις. Παράλληλα, προσπάθησε να τραγουδήσει τους στίχους του κομματιού, θέλοντας να αποδείξει ότι έχει καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική.

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Ο λόγος πίσω από το μικρό του performance ήταν μια φιλική «πρόκληση» από τον Marcelo Hernandez. Ο Kevin Hart ήθελε να του δείξει πως γνωρίζει καλά τη latin μουσική σκηνή και πως δεν είναι απλά ένας fan που ακούει περιστασιακά αυτά τα τραγούδια.

Στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε, ο ηθοποιός έγραψε με χιούμορ: «Ο Marcelo Hernandez δεν πίστευε ότι έχω καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική, οπότε έπρεπε να του το αποδείξω. Μπαίνοντας στο vibe με Bad Bunny ενώ κάνουμε πρόμο για το “72hrs”…».

Ο Kevin Hart στην Ελλάδα, με αποκλειστικές εικόνες από το MAD, ποζάρει με το χαρακτηριστικό του στυλ.
epa08044682 US actor and cast member Kevin Hart poses for pictures during the German premiere of ‘Jumanji: Next Level’ in Berlin, Germany, 04 December 2019.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο fun backstage moments των τελευταίων ημερών, με τον Kevin Hart να δείχνει μια πιο αυθόρμητη πλευρά του. Οι fans του απόλαυσαν την ενέργειά του, ενώ το βίντεο απέδειξε για ακόμη μία φορά πως οι καλύτερες στιγμές στα social media είναι συχνά οι πιο απρόβλεπτες.

https://www.instagram.com/kevinhart4real/
https://www.instagram.com/kevinhart4real/

Με Bad Bunny στα ηχεία, χορό και αρκετή διάθεση για πλάκα, ο Kevin Hart κατάφερε να μετατρέψει ένα απλό backstage στιγμιότυπο σε ένα μικρό viral highlight. Και πλέον όλοι ξέρουμε πως ο ηθοποιός έχει και… latin side!

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Bad Bunny Kevin Hart
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