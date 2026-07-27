«Δεν έχω δει πιο κακό AI»: Η επική απάντηση της Ναταλίας Γερμανού στο ψεύτικο βίντεο σύλληψής της

Με μια ματιά Η Ναταλία Γερμανού έγινε θύμα ψεύτικου βίντεο deepfake που την δείχνει να συλλαμβάνεται.

Η παρουσιάστρια κοινοποίησε το βίντεο στο Facebook, τονίζοντας ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτήρισε το βίντεο ως "κακό AI", αλλά τόνισε τη σοβαρότητα του φαινομένου.

Προειδοποίησε για σελίδες που εκμεταλλεύονται γνωστά πρόσωπα για οικονομικό όφελος και θα κινηθεί νομικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θύμα επιτήδειων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη έπεσε η Ναταλία Γερμανού, η οποία θέλησε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή παρουσιάστρια εντόπισε ένα εντελώς ψεύτικο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και την εμφανίζει με παραπλανητικό τρόπο να βρίσκεται κατηγορούμενη σε δικαστική αίθουσα και να συλλαμβάνεται.

Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με ψυχραιμία αλλά και την απαραίτητη σοβαρότητα, η ίδια κοινοποίησε το επίμαχο υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για προϊόν προϊόν deepfake τεχνολογίας που δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

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Η αντίδραση της παρουσιάστριας και η νομική οδός

Σχολιάζοντας το περιστατικό, η Ναταλία Γερμανού στάθηκε αρχικά στο πόσο πρόχειρο ήταν το αποτέλεσμα, γράφοντας χαρακτηριστικά με χιούμορ: «Δεν έχω δει πιο κακό AI». Ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς αδίστακτες σελίδες εκμεταλλεύονται την αναγνωρισιμότητα δημοσίων προσώπων για να εξαπατήσουν το κοινό και να αποκομίσουν παράνομα οικονομικά οφέλη.

«Πάντως έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά!», τόνισε στην ανάρτησή της, προειδοποιώντας τους ακόλουθους της να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με ανάλογα βίντεο στα social media.

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