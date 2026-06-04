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Celeb World 04.06.2026

«Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πόνο»: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

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Περιέγραψε τη στιγμή που ένας κολικός νεφρού τον οδήγησε στο νοσοκομείο, μιλώντας για την πιο δύσκολη εμπειρία που έχει βιώσει μέχρι σήμερα
Πόπη Βασιλείου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που εδώ και χρόνια αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές παρουσίες της χώρας, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια μια εμπειρία που, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, ήταν η δυσκολότερη που έχει αντιμετωπίσει στα 52 χρόνια της ζωής του. Η εξομολόγησή του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς αποκάλυψε το μέγεθος της ταλαιπωρίας που βίωσε εξαιτίας ενός κολικού νεφρού, μιας κατάστασης που πολλοί γιατροί χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο επώδυνες που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος.

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή ότι η περιπέτεια ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ένας ξαφνικός και ιδιαίτερα έντονος πόνος τον ανάγκασε να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Όπως ανέφερε, η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ένταση των συμπτωμάτων. «Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εμπειρία που τον συγκλόνισε.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο πόνος οφειλόταν σε πέτρα που κινούνταν στο ουροποιητικό σύστημα. Αρχικά, η ιατρική ομάδα περίμενε να αποβληθεί φυσιολογικά μέσω των ούρων, κάτι που συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο, η αγωνία ήταν μεγάλη, καθώς ο πόνος παρέμενε ιδιαίτερα έντονος. Τελικά, η πέτρα φαίνεται πως σταμάτησε σε σημείο που δεν προκαλούσε πλέον τα βασικά συμπτώματα, με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να αισθανθεί σημαντική ανακούφιση. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι, μόλις ένιωσε καλύτερα, επέλεξε να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.


«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο The 2Night Show. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει», δήλωσε. Όπως είπε, η κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη που τον οδήγησε να καταρρεύσει. «Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του ήρθε να υπενθυμίσει πόσο σοβαρή μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια κατάσταση, ακόμη και όταν αρχικά φαίνεται να αφορά ένα συνηθισμένο πρόβλημα του ουροποιητικού συστήματος. Τα ευχάριστα νέα δεν άργησαν να έρθουν. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την παρακολούθηση από τους γιατρούς, ο παρουσιαστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε σταθεροποιηθεί.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του, Νάνσυ Αντωνίου, η οποία τον στήριξε στις δύσκολες ώρες που πέρασε. Πλέον, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και συνεχίζει κανονικά τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητές του, καθώς η φετινή τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της.

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ
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