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Michael Jordan: Ο θρύλος του NBA σε στιγμές χαλάρωσης στην Μύκονο

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Ο θρύλος του μπάσκετ, Michael Jordan, απολαμβάνει την κοσμοπολίτικη Μύκονο και τα διάσημα ηλιοβασιλέματα της
Ειρήνη Στόφυλα

Ο θρύλος του NBA, Michael Jordan, επιστρέφει για ακόμα ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, επιλέγοντας την κοσμοπολίτικη Μύκονο για τις διακοπές του. Ο «Air Michael» προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του νησιού την Τετάρτη 3 Ιουνίου με το ιδιωτικό του τζετ και επιβιβάστηκε στην εντυπωσιακή θαλαμηγό του, «M’Brace», συνοδευόμενος από μια παρέα 25 ατόμων.

Ο Michael Jordan σε δείπνο δίπλα στη θάλασσα στο Καβούρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «νησί των ανέμων», που βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς υψηλής τουριστικής κίνησης, αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς του κορυφαίου πρώην μπασκετμπολίστα, ο οποίος απολαμβάνει τον ήλιο και τα διάσημα ηλιοβασιλέματα των Κυκλάδων.

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«M’Brace»: Ένα πλωτό παλάτι 75 μέτρων

Το σκάφος του Michael Jordan κλέβει τις εντυπώσεις στα νερά του Αιγαίου. Κατασκευασμένο το 2018 από το κορυφαίο ολλανδικό ναυπηγείο Amels, το 75μετρο superyacht συνδυάζει την κομψότητα με την απόλυτη άνεση.

Διαθέτει 8 πολυτελείς καμπίνες που φιλοξενούν έως 12 καλεσμένους, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 24 άτομα. Ανάμεσα στις ανέσεις είναι η πισίνα, το γυμναστήριο, το τζακούζι, ο ιδιωτικός κινηματογράφος, το beach club και πληθώρα water toys και ένα γήπεδο μπάσκετ.

Ο Michael Jordan σε δείπνο δίπλα στη θάλασσα στο Καβούρι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πιο εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό είναι ένα καθιστικό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με πανοραμικά γυάλινα παράθυρα, προσφέροντας μοναδική θέα στον βυθό. Η αξία του «M’Brace» εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ (με το κόστος κατασκευής να ξεπερνά τα 90 εκατ.), ενώ η συντήρησή του αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για τους VIP ενδιαφερόμενους, το σκάφος είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση στην τιμή του 1 εκατομμυρίου ευρώ την εβδομάδα κατά την υψηλή σεζόν.

Μετά τη Μύκονο, ο Michael Jordan αναμένεται να συνεχίσει την κρουαζιέρα του και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Η στενή σχέση του «Air» με την Ελλάδα

Η αγάπη του Michael Jordan για την Ελλάδα δεν είναι τωρινή. Μόλις το 2025 είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας, επιλέγοντας πέρα από τις Κυκλάδες, την Κέρκυρα και τις Σπέτσες.

Ο Michael Jordan σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την επίσκεψή του για δείπνο στο Καβούρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η πρώτη του επαφή με την Ελλάδα πάει πίσω στο μακρινό 1983. Τότε, ως νεαρός φοιτητής ακόμα και σταρ του κολεγίου North Carolina, είχε ταξιδέψει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδος. Μάλιστα, στο θρυλικό Αλεξάνδρειο της Θεσσαλονίκης, οι Έλληνες φίλαθλοι είχαν την ιστορική ευκαιρία να δουν τον νεαρό τότε Michael Jordan να αγωνίζεται απέναντι στον δικό μας «γκάνγκστερ», τον μεγάλο Νίκο Γκάλη.

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Michael Jordan ΜΥΚΟΝΟΣ
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