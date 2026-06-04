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Celeb News 04.06.2026

Rachel και Phoebe ξανά μαζί: Η επανένωση και το «ναι» σε μια νέα συνεργασία

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Η Lisa Kudrow αποκαλύπτει στην Jennifer Aniston μια λεπτομέρεια για τη σειρά «The Comeback» που συνδέεται άμεσα με τα «Friends»
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συνάντηση είχαν η Jennifer Aniston και η Lisa Kudrow στο πλαίσιο της σειράς «Actors on Actors» του Variety. Οι δύο πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς «Friends» βρέθηκαν ξανά μαζί, συζητώντας για την καριέρα τους, τα τρέχοντα πρότζεκτ τους, όπως τα «The Morning Show» και «The Comeback», και τις αναμνήσεις που τις συνδέουν από την εποχή που υποδύονταν τη Rachel και τη Phoebe.

Η Jennifer Aniston σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για θέμα υγείας και ευεξίας.
www.instagram.com/jenniferaniston

Η κορύφωση της συγκίνησης ήρθε όταν η Lisa Kudrow μοιράστηκε μια λεπτομέρεια που ξάφνιασε την Jennifer Aniston: η τελευταία σεζόν της σειράς «The Comeback», στην οποία πρωταγωνιστεί, γυρίστηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου ολοκληρώθηκαν κάποτε τα γυρίσματα των «Friends».

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Η Kudrow εξομολογήθηκε πως το γεγονός ότι το τέλος της δικής της σειράς συνέπεσε με τον ίδιο φυσικό χώρο που σφράγισε το φινάλε των «Friends» την άγγιξε βαθιά. Η αποκάλυψη αυτή ήταν αρκετή για να «λυγίσει» την Jennifer Aniston, η οποία δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ζητώντας αστειευόμενη από την παραγωγή να μην συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα πλάνα στο τελικό μοντάζ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σημαίνει τα πάντα για μένα»

Παρά τη συναισθηματική πίεση, οι δύο ηθοποιοί συνέχισαν τη συζήτηση, με την Kudrow να υπογραμμίζει πως μετά την ολοκλήρωση των «Friends», το «The Comeback» κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Συζητώντας για τη συνέχεια της πορείας τους, αναφέρθηκαν και στον γιο της Kudrow, τον Julian, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως ηθοποιός στο ίδιο στούντιο. Η Aniston δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εξέλιξη του νεαρού ηθοποιού, τονίζοντας πόσο ευχάριστη έκπληξη ήταν για εκείνη η παρουσία του στα γυρίσματα.

Αναμνήσεις από τα παλιά

Η Drew Barrymore, ο Adam Sandler και η Jennifer Aniston σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο σταρ αναπολούν το κοινό τους παρελθόν. Σε μια προηγούμενη συνέντευξή τους το 2020, είχαν θυμηθεί πόσο δυσκολεύονταν να παραμείνουν σοβαρές στα γυρίσματα των «Friends». Η Aniston είχε περιγράψει με χιούμορ πώς η Kudrow ξεσπούσε συχνά σε γέλια κατά τη διάρκεια των σκηνών, μια «απαράδεκτη», όπως είπαν χαριτολογώντας, αλλά αξιολάτρευτη συνήθεια που έκανε και τις υπόλοιπες να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις ατάκες τους.

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Friends Jennifer Aniston Lisa Kudrow
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