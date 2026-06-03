Jennifer Lopez: Η στιγμή που το sexy couture φόρεμά της την έφερε σε μικρό απρόβλεπτο μπέρδεμα

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez στην πρεμιέρα του Office Romance έκλεψε την παράσταση παρά ένα ατυχές γεγονός κατά την αποχώρησή της

Η Jennifer Lopez έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Office Romance» στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή δημιουργία που συνδύαζε υψηλή ραπτική και έντονη θεατρικότητα. Η 56χρονη σταρ επέλεξε ένα couture φόρεμα του οίκου Miss Sohee SS25 Couture, με κορσέ, βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά από τούλι, διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα, που τράβηξαν όλα τα βλέμματα των φωτογράφων και των παρευρισκομένων.

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez στο πλευρό του συμπρωταγωνιστή της Brett Goldstein έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς η σταρ κατάφερε να μετατρέψει μια κινηματογραφική πρεμιέρα σε fashion moment που κυριάρχησε στα social media. Το styling της κινήθηκε σε απόλυτα glamorous ύφος, με το φόρεμα να λειτουργεί ως statement piece που ταίριαζε απόλυτα στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης.

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Ωστόσο, η βραδιά επιφύλασσε και ένα απρόοπτο. Κατά την αποχώρησή της από την εκδήλωση, η μακριά ουρά του φορέματος μπλέχτηκε στο έδαφος, δυσκολεύοντας τη μετακίνησή της. Η Jennifer Lopez χρειάστηκε να σταματήσει και να σκύψει προκειμένου να απελευθερώσει το ύφασμα, ενώ ένας συνεργάτης της έσπευσε άμεσα να τη βοηθήσει, αποκαθιστώντας τη ροή της κίνησής της.

Jennifer Lopez suffers a wardrobe malfunction as her corset gown gets stuck while leaving the Office Romance premiere https://t.co/14BVLzPISX — Daily Mail (@DailyMail) June 3, 2026

Παρά το μικρό αυτό περιστατικό, η σταρ δεν έχασε στιγμή τη λάμψη και την αυτοκυριαρχία της. Λίγο αργότερα συνέχισε να περπατά με άνεση, χαιρετώντας τους θαυμαστές και τους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο της πρεμιέρας, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα στο παγκόσμιο entertainment.

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