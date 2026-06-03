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Celeb World 03.06.2026

Hollywood Hills: Η θρυλική κατοικία συνδεδεμένη με τη Dakota Johnson βγαίνει σε πώληση

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Το ιστορικό σπίτι σχεδιασμένο από τον Carl Maston τη δεκαετία του 1940 πωλείται με τιμή που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Πόπη Βασιλείου

Ένα εμβληματικό σπίτι στο Hollywood Hills έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς βγαίνει προς πώληση με τιμή που φτάνει τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια κατοικία με βαθιές ρίζες στην αμερικανική αρχιτεκτονική ιστορία, σχεδιασμένη από τον Carl Maston τη δεκαετία του 1940, η οποία έχει συνδεθεί με τη δημόσια εικόνα της Dakota Johnson και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από αρχιτεκτονικά αφιερώματα και διαδικτυακές αναφορές. Το σπίτι βρίσκεται στους λόφους πάνω από το Chateau Marmont και διατηρεί μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και την έντονη αισθητική προσωπικότητα.

Η ηθοποιός Dakota Johnson και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ηθοποιός Dakota Johnson και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αρχιτεκτονική ταυτότητα του σπιτιού βασίζεται στην κλασική California ranch φιλοσοφία, επαναδιατυπωμένη με έναν πιο ζεστό, εκκεντρικό και ταυτόχρονα κομψό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που δεν μοιάζει επιτηδευμένος, αλλά αντίθετα αποπνέει την αίσθηση μιας κατοικίας που έχει ζήσει πραγματικά μέσα στον χρόνο. Η χαρακτηριστική πράσινη κουζίνα έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο του design, εμπνέοντας αμέτρητες αισθητικές αναφορές στο διαδίκτυο, ενώ το σύνολο των εσωτερικών χώρων διατηρεί έναν παιχνιδιάρικο αλλά σταθερά γήινο χαρακτήρα.

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Με συνολική επιφάνεια 3.210 τετραγωνικά πόδια, τρία υπνοδωμάτια και τρία μπάνια, η κατοικία παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα mid-century design στο Hollywood Hills. Η τοποθεσία της, ανάμεσα στα δέντρα και με χαμηλό προφίλ που προσφέρει αίσθηση απομόνωσης, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα της ως ιδιωτικό καταφύγιο μέσα στην καρδιά του Los Angeles.

Η Dakota Johnson με ροζ στράπλες φόρεμα Gucci στο Φεστιβάλ Καννών.
Η Dakota Johnson εντυπωσιάζει με ροζ δημιουργία Gucci στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών.

Η νέα του είσοδος στην αγορά δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ακόμη αγοραπωλησία πολυτελούς ακινήτου, αλλά ως η συνέχιση της ιστορίας ενός χώρου που έχει ήδη αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση στο διαδίκτυο και στον κόσμο του design. Η κατοικία μοιάζει να ζητά μια προσεκτική διατήρηση της ταυτότητάς της, με σεβασμό στον χαρακτήρα που την έκανε ξεχωριστή, και όχι μια ριζική αναδιαμόρφωση που θα αλλοίωνε την ιδιαίτερη αισθητική της ισορροπία.

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Dakota Johnson σπίτι
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