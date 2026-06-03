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Μουσική 03.06.2026

Αντώνης Ρέμος: Το flashback με τον Κώστα Χατζή από το 2003 που έγινε viral στα social media

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Με αφορμή τα 30 χρόνια καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται ένα μοναδικό flashback που αναδεικνύει τη συνεργασία του με τον Κώστα Χατζή
Πόπη Βασιλείου

Σε μια ανάρτηση που γέμισε νοσταλγία τους θαυμαστές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Αντώνης Ρέμος μοιράστηκε στα social media ένα σπάνιο flashback από το 2003, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τον Κώστα Χατζή, σε μια χαρακτηριστική μουσική στιγμή με το τραγούδι «Δεν είμαι εγώ». Το βίντεο έρχεται να αναδείξει μια ιδιαίτερη συνάντηση δύο καλλιτεχνών που προέρχονται από διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής, αλλά συναντήθηκαν επί σκηνής με τρόπο που άφησε έντονο αποτύπωμα στο κοινό.

Αντώνης Ρέμος Παντελής Παντελίδης
https://www.instagram.com/aremovic

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε με αφορμή τα 30 χρόνια της πορείας του Αντώνη Ρέμου στη μουσική σκηνή και λειτουργεί ως μια αναδρομή σε στιγμές που έχουν σημαδέψει την καριέρα του. Το υλικό από το 2003 επανέρχεται σήμερα μέσα από τα social media, προκαλώντας εκ νέου ενδιαφέρον και συζητήσεις γύρω από εκείνη την εποχή και τις καλλιτεχνικές συνεργασίες που τη χαρακτήρισαν.

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Η ερμηνεία του τραγουδιού «Δεν είμαι εγώ» αποτυπώνει τη δυναμική της συνεργασίας του Αντώνη Ρέμου με τον Κώστα Χατζή και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργικά στη σκηνή. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτελεί απλώς μια ανάμνηση, αλλά μια εικόνα που επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα του ελληνικού τραγουδιού.

Μέσα από αυτή την επετειακή αναφορά, ο Αντώνης Ρέμος επιχειρεί να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν της καλλιτεχνικής του πορείας, υπενθυμίζοντας στο κοινό στιγμές που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της μουσικής του διαδρομής. Το flashback από το 2003 λειτουργεί ως μια γέφυρα μνήμης που κρατά ζωντανές συνεργασίες και ερμηνείες που συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ Κώστας Χατζής
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