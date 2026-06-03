Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 03.06.2026

Ο Akylas με το «Ferto» κατέκτησε τα digital platforms!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Ferto» του Ακύλα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer, με κορυφαίες θέσεις
Mad.gr

Το «Ferto» του Ακύλα συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακά peak chart positions σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Akylas

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, το «Ferto» κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού, μετατρέποντας τη δυναμική του σε μια τεράστια digital επιτυχία που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα!

Αντώνης Ρέμος: Το flashback με τον Κώστα Χατζή από το 2003 που έγινε viral στα social media

Στο Spotify Top 50 & Viral, το τραγούδι έφτασε στο #1 στην Ελλάδα, #2 στην Κύπρο, ενώ μπήκε δυναμικά σε charts χωρών όπως Αυστρία, Λιθουανία, Ρουμανία, Εσθονία, Σουηδία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουκρανία και Γερμανία.

Στο Apple Music Top 100, το «Ferto» κατέκτησε ξανά την κορυφή στην Ελλάδα #1 και τη δεύτερη θέση στην Κύπρο, με σημαντικές παρουσίες σε Φινλανδία, Αυστρία, Εσθονία, Λιθουανία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Νορβηγία και Δανία.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Η δυναμική του τραγουδιού αποτυπώνεται και στα Shazam charts, με peak στο #2 της Αυστρίας, καθώς και είσοδο σε Ελλάδα, Κροατία, Φινλανδία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Γερμανία και Σουηδία.

Παράλληλα, στο Deezer Top 100, το «Ferto» κατέγραψε εξαιρετική πορεία σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαίες θέσεις σε Λετονία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Λιθουανία, Κροατία, Εσθονία, Πολωνία, Αυστρία, Γερμανία, Ισραήλ, Τουρκία, Σερβία, Ουκρανία, Σλοβενία και Δανία.

Η συνολική εικόνα των charts αποδεικνύει ότι το «Ferto» εξελίχθηκε σε ένα τραγούδι με πραγματικά πανευρωπαϊκή απήχηση!

Με κορυφαίες θέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, Top 10 θέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές digital platforms και παρουσία σε δεκάδες charts σε ολόκληρη την Ευρώπη, το «Ferto» του Ακύλα απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς ένα viral hit, αλλά ένα τραγούδι που ακούστηκε, αναζητήθηκε και αγαπήθηκε σε όλη την Ευρώπη, κατακτώντας τα σημαντικότερα digital platforms!

Ακούστε εδώ το «Ferto» αλλά και ολόκληρο το νέο album του Ακύλα ,«PRESS START»: https://Akylas.lnk.to/PressStart

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Akyla Eurovision ferto
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Hollywood Hills: Η θρυλική κατοικία συνδεδεμένη με τη Dakota Johnson βγαίνει σε πώληση

Hollywood Hills: Η θρυλική κατοικία συνδεδεμένη με τη Dakota Johnson βγαίνει σε πώληση

03.06.2026
Επόμενο
Taylor Swift: Το μήνυμα θαυμασμού προς τον Paul McCartney μέσω Instagram story

Taylor Swift: Το μήνυμα θαυμασμού προς τον Paul McCartney μέσω Instagram story

03.06.2026

Δες επίσης

Ariana Grande και Lady Gaga: Το ντουέτο-ορόσημο που κατέκτησε την κορυφή ως πρώτη γυναικεία συνεργασία στο Billboard Hot 100
Μουσικά Νέα

Ariana Grande και Lady Gaga: Το ντουέτο-ορόσημο που κατέκτησε την κορυφή ως πρώτη γυναικεία συνεργασία στο Billboard Hot 100

03.06.2026
Taylor Swift: Το μήνυμα θαυμασμού προς τον Paul McCartney μέσω Instagram story
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Το μήνυμα θαυμασμού προς τον Paul McCartney μέσω Instagram story

03.06.2026
Αντώνης Ρέμος: Το flashback με τον Κώστα Χατζή από το 2003 που έγινε viral στα social media
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος: Το flashback με τον Κώστα Χατζή από το 2003 που έγινε viral στα social media

03.06.2026
Στέλιος Διονυσίου: Το «Πες Του Μάγκα» γίνεται χρυσό και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του
Μουσικά Νέα

Στέλιος Διονυσίου: Το «Πες Του Μάγκα» γίνεται χρυσό και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του

03.06.2026
Πάνος Μουζουράκης: Η μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στις 15 Ιουνίου
Μουσικά Νέα

Πάνος Μουζουράκης: Η μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στις 15 Ιουνίου

03.06.2026
Olivia Rodrigo: Η «ακατάλληλη» εμφάνιση στη Βαρκελώνη που προκάλεσε αντιδράσεις
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo: Η «ακατάλληλη» εμφάνιση στη Βαρκελώνη που προκάλεσε αντιδράσεις

03.06.2026
Céline Dion: Το μεγάλο comeback στο Παρίσι 2027 – Οι ημερομηνίες για τις πολυαναμενόμενες συναυλίες
Μουσικά Νέα

Céline Dion: Το μεγάλο comeback στο Παρίσι 2027 – Οι ημερομηνίες για τις πολυαναμενόμενες συναυλίες

03.06.2026
Techno Yoga Summer Festival 2026: Η απόλυτη εμπειρία ευεξίας και μουσικής στην Κύμη
City Guide

Techno Yoga Summer Festival 2026: Η απόλυτη εμπειρία ευεξίας και μουσικής στην Κύμη

03.06.2026
«Σαφάρι»: Η Ρία Ελληνίδου κατακτά την κορυφή και γίνεται το απόλυτο viral φαινόμενο
Μουσικά Νέα

«Σαφάρι»: Η Ρία Ελληνίδου κατακτά την κορυφή και γίνεται το απόλυτο viral φαινόμενο

03.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας