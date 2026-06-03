Ο Akylas με το «Ferto» κατέκτησε τα digital platforms!

Το «Ferto» του Ακύλα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer, με κορυφαίες θέσεις

Το «Ferto» του Ακύλα συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακά peak chart positions σε Spotify, Apple Music, Shazam και Deezer, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, το «Ferto» κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού, μετατρέποντας τη δυναμική του σε μια τεράστια digital επιτυχία που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα!

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Στο Spotify Top 50 & Viral, το τραγούδι έφτασε στο #1 στην Ελλάδα, #2 στην Κύπρο, ενώ μπήκε δυναμικά σε charts χωρών όπως Αυστρία, Λιθουανία, Ρουμανία, Εσθονία, Σουηδία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φινλανδία, Πολωνία, Ουκρανία και Γερμανία.

Στο Apple Music Top 100, το «Ferto» κατέκτησε ξανά την κορυφή στην Ελλάδα #1 και τη δεύτερη θέση στην Κύπρο, με σημαντικές παρουσίες σε Φινλανδία, Αυστρία, Εσθονία, Λιθουανία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Νορβηγία και Δανία.

Η δυναμική του τραγουδιού αποτυπώνεται και στα Shazam charts, με peak στο #2 της Αυστρίας, καθώς και είσοδο σε Ελλάδα, Κροατία, Φινλανδία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Γερμανία και Σουηδία.

Παράλληλα, στο Deezer Top 100, το «Ferto» κατέγραψε εξαιρετική πορεία σε όλη την Ευρώπη, με κορυφαίες θέσεις σε Λετονία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Λιθουανία, Κροατία, Εσθονία, Πολωνία, Αυστρία, Γερμανία, Ισραήλ, Τουρκία, Σερβία, Ουκρανία, Σλοβενία και Δανία.

Η συνολική εικόνα των charts αποδεικνύει ότι το «Ferto» εξελίχθηκε σε ένα τραγούδι με πραγματικά πανευρωπαϊκή απήχηση!

Με κορυφαίες θέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, Top 10 θέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές digital platforms και παρουσία σε δεκάδες charts σε ολόκληρη την Ευρώπη, το «Ferto» του Ακύλα απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς ένα viral hit, αλλά ένα τραγούδι που ακούστηκε, αναζητήθηκε και αγαπήθηκε σε όλη την Ευρώπη, κατακτώντας τα σημαντικότερα digital platforms!

Ακούστε εδώ το «Ferto» αλλά και ολόκληρο το νέο album του Ακύλα ,«PRESS START»: https://Akylas.lnk.to/PressStart