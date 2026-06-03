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Μουσικά Νέα 03.06.2026

Στέλιος Διονυσίου: Το «Πες Του Μάγκα» γίνεται χρυσό και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του

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Το εμβληματικό τραγούδι του Στέλιου Διονυσίου, «Πες Του Μάγκα», πιστοποιείται ως χρυσό single 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του
Mad.gr

Μία ξεχωριστή διάκριση προστίθεται στην πορεία του Στέλιου Διονυσίου, καθώς το αγαπημένο και διαχρονικό τραγούδι «Πες Του Μάγκα» πιστοποιήθηκε ως χρυσό single βάσει των ψηφιακών πωλήσεών του, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που συνεχίζει να έχει στο κοινό, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία!

pes tou maga

Το «Πες Του Μάγκα», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Ρακιντζή, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001 μέσα από τον δίσκο «Δεν Πα’ Να Βρέχει» και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του Στέλιου Διονυσίου. Ένα αυθεντικό λαϊκό ζεϊμπέκικο που άντεξε στον χρόνο και εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό κάθε γενιάς.

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Η πρόσφατη κυκλοφορία του «Πες Του Μάγκα – 2025 Version» από τη Minos EMI, A Universal Music Company, έδωσε νέα ώθηση στο τραγούδι, φέρνοντάς το ξανά στο προσκήνιο και συστήνοντάς το σε νεότερους ακροατές. Η νέα εκδοχή λειτούργησε ενισχυτικά στη συνολική δυναμική του τραγουδιού, συμβάλλοντας στην απήχησή του στα streaming platforms.

Το comeback του «Πες Του Μάγκα» βρήκε αμέσως ανταπόκριση στο TikTok, καθώς το teaser της κυκλοφορίας ξεπέρασε τις 200.000 προβολές σε λίγες ημέρες ενώ ο ήχος έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 22.000 videos χρηστών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του τραγουδιού.

Ακούστε το «Πες Του Μάγκα – 2025 Version»: https://SteliosDionisiou.lnk.to/PesTouMagaVersion2025

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI / UNIVERSAL σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

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Πες Του Μάγκα Στέλιος Διονυσίου
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