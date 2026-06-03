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Μουσικά Νέα 03.06.2026

«Σαφάρι»: Η Ρία Ελληνίδου κατακτά την κορυφή και γίνεται το απόλυτο viral φαινόμενο

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Από το Νο1 των charts μέχρι το απόλυτο viral φαινόμενο του TikTok, το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου είναι το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού!
Mad.gr

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου «σαρώνει» με το νέο της hit «Σαφάρι» από την πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορίας του, καθώς εκτοξεύτηκε αμέσως στο no1 των digital charts και έγινε mega viral στο TikTok.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Το «Σαφάρι», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ταυτόχρονα no1 στο Spotify Top50, στα trends του YouTube και στο Shazam Viral, ενώ έχει καταλύσει το TikTok με περισσότερα από 36.000 video creations, αποτελώντας ξεκάθαρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

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Το «Σαφάρι» ξεσηκώνει με έντονο beat και ανατολίτικους ρυθμούς, το μουσικό ύφος που η Ρία Ελληνίδου έκανε τάση μέσα από τις προηγούμενες μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Νίκαια της Γαλλίας, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Κυανής Ακτής, αποπνέοντας αέρα καλοκαιριού, πολυτέλειας και σύγχρονης αισθητικής.

Το «Σαφάρι» θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό album της Ρίας Ελληνίδου που έχει τίτλο «Στο Μυαλό Σου» και θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 5 Ιουνίου.

Στο μεταξύ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, στο «Fantasia».

Βρείτε το «Σαφάρι» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/RiaEllinidou-Safari

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safari Ρία Ελληνίδου
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