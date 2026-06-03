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Μουσική 03.06.2026

«Δεν θέλω να γίνουν nepo babies»: Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει πώς μεγαλώνει τα παιδιά του με τη Rihanna

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Ο A$AP Rocky μίλησε για το πώς προσπαθεί να μεγαλώσουν τα παιδιά του μακριά από τη λάμψη της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας
Πόπη Βασιλείου

Ο A$AP Rocky μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που ο ίδιος και η Rihanna διαχειρίζονται την ανατροφή των παιδιών τους, σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διεθνή φήμη και την ανάγκη για μια πιο «κανονική» οικογενειακή καθημερινότητα. Σε συνέντευξή του στο Vibe, ο ράπερ εξήγησε ότι επιδιώκει τα παιδιά τους να παραμένουν προσγειωμένα, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνουν με δύο από τους πιο διάσημους γονείς στον κόσμο.

Η Rihanna και ο Asap Rocky κυκλοφορούν μαζί
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλει να τα κρατά «ταπεινά» και να τα φέρνει σε επαφή με συγγενείς και περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με τη λάμψη της showbiz, ώστε να μην απομακρύνονται από την πραγματικότητα. Με μια πιο χιουμοριστική αλλά και ειλικρινή προσέγγιση, σημείωσε ότι προσπαθεί να τα κρατήσει μακριά από τη νοοτροπία των λεγόμενων «nepo babies», τονίζοντας ότι η ανατροφή τους πρέπει να περιλαμβάνει εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να παραμείνουν γειωμένα.

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Ο A$AP Rocky και η Rihanna έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον RZA, 4 ετών, τον Riot, 2 ετών, και τη μικρότερη κόρη τους Rocki, η οποία γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο. Η καθημερινότητά τους, παρότι προστατευμένη από τη δημοσιότητα, συχνά γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς το κοινό παρακολουθεί με περιέργεια πώς ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια της μουσικής βιομηχανίας μεγαλώνει την οικογένειά του.

Ο ίδιος περιέγραψε τα αγόρια του ως «badass boys», ενώ για την κόρη του ανέφερε με χιούμορ ότι εκείνη «κάνει κουμάντο» στο σπίτι, δείχνοντας μια πιο ανάλαφρη και ανθρώπινη πλευρά της οικογενειακής τους ζωής.

rihanna
https://www.instagram.com/wmag/
rihanna
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Παρότι βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, οι δηλώσεις του A$AP Rocky αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική και καθημερινή πλευρά της ζωής τους. Πίσω από τη λάμψη, τα red carpets και την τεράστια επιτυχία, η έμφαση φαίνεται να δίνεται στην ισορροπία, στην απλότητα και στη διαμόρφωση χαρακτήρων που θα μπορούν να σταθούν ανεξάρτητα από το βάρος του επωνύμου τους.

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A$ap Rocky RIHANNA οικογένεια
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