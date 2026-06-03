Travis Scott: H συναυλία στην Κωνσταντινούπολη που εξόργισε χιλιάδες θεατές

Τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, μια εμφάνιση του Travis Scott εξελίχθηκε σε έντονη πηγή αντιδράσεων, με τους Τούρκους θαυμαστές του να τον αποδοκιμάζουν έντονα και να εκφράζουν δημόσια την οργή τους τόσο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και στα social media. Αυτό που είχε παρουσιαστεί ως μια exclusive εμπειρία περιορισμένου κοινού κατέληξε σε μια βραδιά απογοήτευσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για «φιάσκο».

Η εκδήλωση, σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων, επρόκειτο να φιλοξενήσει τον Travis Scott ως κεντρικό πρόσωπο μιας ιδιαίτερης συναυλίας «πέραν των κλασικών», με περιορισμένο αριθμό θεατών που δεν ξεπερνούσαν τους 2.500. Τα εισιτήρια, τα οποία πωλούνταν έναντι υψηλού αντιτίμου, είχαν δημιουργήσει μεγάλη προσμονή στο κοινό.

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Ωστόσο, η πραγματικότητα στη σκηνή ήταν διαφορετική από τις προσδοκίες. Ο Travis Scott, που είχε παρουσιαστεί ως «οικοδεσπότης» της βραδιάς, φέρεται να εμφανίστηκε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 20 λεπτά, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό που περίμενε επί ώρες.

Η αφίσα της εκδήλωσης ανέφερε ότι ο Αμερικανός ράπερ θα εμφανιζόταν από τις 23.00 έως τις 00.30, πλαισιωμένος από άλλους καλλιτέχνες. Όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες θεατών, η είσοδός του στη σκηνή έγινε με σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που ενίσχυσε τη δυσαρέσκεια. Σε αναρτήσεις στα social media, πολλοί παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους. Η λέξη «απάτη» χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς θεατές, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι το υψηλό κόστος των εισιτηρίων δεν δικαιολογεί την περιορισμένη εμφάνιση του ράπερ.

Από την πλευρά της, η διοργανώτρια εταιρεία προσπάθησε να δώσει διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Ταϊλάν Εζτσάν, υποστήριξε ότι ο Travis Scott αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι της βραδιάς και ότι παρέμεινε στον χώρο για περίπου μία ώρα ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε, η σύντομη εμφάνιση των 20 λεπτών ήταν μια επιπλέον, έκτακτη παρουσία και όχι η μοναδική του συμμετοχή στο event.

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