«We Will Dance Again»: Διχάζει ο Boy George με το νέου του τραγούδι υπέρ του Ισραήλ

Με μια ματιά Ο Boy George κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «We Will Dance Again» εκφράζοντας στήριξη στο Ισραήλ.

Στο τραγούδι, ο καλλιτέχνης αναφέρει τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ SuperNova και δηλώνει αλληλεγγύη στους Εβραίους.

Οι θέσεις του Boy George έρχονται σε αντίθεση με εκθέσεις του ΟΗΕ για τη Γάζα, τις οποίες το Ισραήλ απορρίπτει.

Το τραγούδι προκαλεί διχασμό, με χρήστες στα social media να τον κατηγορούν ή να υπερασπίζονται την ελευθερία έκφρασής του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας και μιας σφοδρής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Boy George, εξαιτίας της κυκλοφορίας του νέου του μουσικού εγχειρήματος με τίτλο «We Will Dance Again». Μέσα από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός καλλιτέχνης εκφράζει ξεκάθαρα και αδιαπραγμάτευτα τη στήριξή του στο Ισραήλ, παίρνοντας θέση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το περιεχόμενο του κομματιού δεν άργησε να πυροδοτήσει θύελλα σχολίων, καθώς στην εισαγωγή του ο ερμηνευτής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμος. Όταν δέχεσαι επίθεση, γι’ αυτό υπάρχει ο στρατός», υποστηρίζοντας ευθέως πως η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ είναι απολύτως νόμιμη. Παράλληλα, κάνει ειδική μνεία στη φρικτή σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ SuperNova, ενώ στο ρεφρέν διακηρύσσει την αλληλεγγύη του δηλώνοντας: «Στέκομαι στο πλευρό των Εβραίων. Δεν αισθάνομαι γενναίος, απλώς πρέπει να φερθώ σαν άνθρωπος». Στο ίδιο πλαίσιο, εξαπολύει βέλη κατά του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος και καλλιτεχνών που στηρίζουν την Παλαιστίνη, κατηγορώντας τους για «επιλεκτική μνήμη» και επίδραση από την προπαγάνδα.

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Οι στενές σχέσεις με την εβραϊκή κοινότητα και η διεθνής κόντρα

Παρότι ο ίδιος δεν έχει εβραϊκή καταγωγή, ο Boy George έχει τονίσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με την εβραϊκή κοινότητα. Όπως είχε εξηγήσει σε πρόσφατη συνέντευξή του, παρότι συμπάσχει με τους Παλαιστίνιους, δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσει την πλάτη στους φίλους του.

Οι θέσεις που εκφράζονται στο τραγούδι έρχονται σε σύγκρουση με τα πορίσματα πρόσφατων εκθέσεων ανεξάρτητων ερευνών του ΟΗΕ, οι οποίες κάνουν λόγο για πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, ισχυρισμούς που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά ως ψευδείς και μεροληπτικούς.

Ως αποτέλεσμα, το «We Will Dance Again» αποτελεί την πιο αιχμηρή και πολιτική τοποθέτηση του καλλιτέχνη μέχρι σήμερα, διχάζοντας το κοινό. Στα social media, οι χρήστες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα: από τη μία πλευρά, πολλοί τον κατηγορούν για μονομερή και προκλητική στάση απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση, ενώ από την άλλη, υποστηρικτές του υπερασπίζονται το δικαίωσή του να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του πεποιθήσεις και να δείχνει την αλληλεγγύη του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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