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Μουσική 29.07.2026

Το TikTok το λάτρεψε πρώτο: Ο Kiko κυκλοφόρησε το viral hit «Τρελή»

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Ο Kiko κυκλοφορεί το νέο single «Τρελή», ένα urban track που έγινε viral στο TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει και σηματοδοτεί τη συνεργασία του με τη 679 Ent
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το TikTok προώθησε το νέο τραγούδι του Kiko, «Τρελή», πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Το «Τρελή» είναι ένα urban κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και δυναμικό ρυθμό.
  • Το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας του Kiko με τη δισκογραφική 679 Ent.
  • Το «Τρελή» αναμένεται να γίνει επιτυχία του καλοκαιριού σε streaming και social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το TikTok το είχε ήδη αγαπήσει και τώρα ήρθε η στιγμή να το ακούσουμε ολόκληρο. Ο Kiko παρουσιάζει το νέο του single «Τρελή», ένα τραγούδι που κατάφερε να δημιουργήσει έντονο buzz στα social media πριν ακόμη γίνει επίσημα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Με φρέσκο ήχο, δυναμικό beat και σύγχρονη αισθητική, το νέο κομμάτι έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες urban επιτυχίες του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/22.kikoo/
https://www.instagram.com/22.kikoo/

Το «Τρελή» αποτελεί ένα δυναμικό urban track που συνδυάζει μοντέρνα παραγωγή, έντονο ρυθμό και μελωδικά στοιχεία που μένουν στο μυαλό από το πρώτο άκουσμα. Ο Kiko παραμένει πιστός στο προσωπικό του ύφος, παρουσιάζοντας έναν ήχο που ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις, χωρίς να χάνει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

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Το τραγούδι είχε ήδη γίνει θέμα συζήτησης στο TikTok, όπου αποσπάσματα του χρησιμοποιήθηκαν σε δεκάδες βίντεο πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για το release.

https://www.instagram.com/22.kikoo/
https://www.instagram.com/22.kikoo/

Η πρώτη κυκλοφορία μέσα από τη 679 Ent

Το «Τρελή» σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της συνεργασίας του Kiko με τη 679 Ent, το νέο δισκογραφικό label που δημιούργησαν ο FY και η Panik Records με στόχο να αναδείξουν τη νέα γενιά καλλιτεχνών της ελληνικής rap και trap σκηνής.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του ανερχόμενου artist, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει το δικό του κοινό μέσα από αυθεντικές κυκλοφορίες και έναν σύγχρονο urban ήχο που ξεχωρίζει.

Το νέο single «Τρελή» του Kiko είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες streaming υπηρεσίες και έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα της ελληνικής urban σκηνής.

Αν το TikTok ήταν μόνο η αρχή, όλα δείχνουν πως το «Τρελή» έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα από τα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν στις playlists και στα social media το επόμενο διάστημα.

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Kiko Viral ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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