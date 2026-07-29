Το TikTok το λάτρεψε πρώτο: Ο Kiko κυκλοφόρησε το viral hit «Τρελή»

Ο Kiko κυκλοφορεί το νέο single «Τρελή», ένα urban track που έγινε viral στο TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει και σηματοδοτεί τη συνεργασία του με τη 679 Ent
Με μια ματιά
- Το TikTok προώθησε το νέο τραγούδι του Kiko, «Τρελή», πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
- Το «Τρελή» είναι ένα urban κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και δυναμικό ρυθμό.
- Το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας του Kiko με τη δισκογραφική 679 Ent.
- Το «Τρελή» αναμένεται να γίνει επιτυχία του καλοκαιριού σε streaming και social media.
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