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Μουσική 28.07.2026

Jay-Z: Το «Jay-Z 30» έρχεται σε Λονδίνο και LA – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

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Ο Jay-Z ανακοίνωσε νέες συναυλίες για το «Jay-Z 30» σε Λονδίνο και Los Angeles μετά το sold out στο Yankee Stadium
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jay-Z ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για τη σειρά συναυλιών «Jay-Z 30» σε Λονδίνο, Λος Άντζελες και Παρίσι.
  • Οι νέες ημερομηνίες προστέθηκαν λόγω της μεγάλης ζήτησης του κοινού μετά τις sold out εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη.
  • Οι συναυλίες γιορτάζουν την πορεία του Jay-Z, συμπεριλαμβανομένων επετείων από τα άλμπουμ «Reasonable Doubt» και «The Blueprint».
  • Ο Jay-Z ετοιμάζει επίσης ένα ντοκιμαντέρ οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Jay-Z in 8» για το HBO.
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Ο Jay-Z συνεχίζει τη μεγάλη επιστροφή του στη σκηνή, ανακοινώνοντας νέες ημερομηνίες για τη σειρά συναυλιών «Jay-Z 30». Μετά τα τρία sold out shows στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, ο θρύλος της hip hop αποφάσισε να προσθέσει ακόμη περισσότερες εμφανίσεις στο πρόγραμμα. Οι fans του θα έχουν νέες ευκαιρίες να τον απολαύσουν live σε London και Los Angeles, δύο από τις σημαντικότερες μουσικές αγορές του κόσμου. Η φετινή χρονιά φαίνεται πως ανήκει στον Jay-Z, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο.

Ο Jay-Z με κοστούμι τιμά τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, με ανακοινώσεις για νέες συναυλίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο rapper πρόσθεσε μία ακόμη συναυλία στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου, με τα shows να πραγματοποιούνται στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε δύο εμφανίσεις στο SoFi Stadium του Los Angeles στις 23 και 24 Οκτωβρίου, ενώ ανάμεσα στις ευρωπαϊκές στάσεις του θα βρεθεί και στο Stade de France στο Παρίσι στις 10 Σεπτεμβρίου. Η επέκταση της περιοδείας έρχεται μετά τη μεγάλη ζήτηση από το κοινό, που θέλει να δει από κοντά έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της hip hop.

Διάβασε επίσης: Από το «Reasonable Doubt» μέχρι το Yankee Stadium – Γιατί ο Jay-Z παραμένει ο θρύλος του hip-hop

Η σειρά συναυλιών «Jay-Z 30» αποτελεί έναν εορτασμό της τεράστιας πορείας του στη μουσική. Στο Yankee Stadium, ο καλλιτέχνης γιόρτασε σημαντικές επετείους από τη δισκογραφία του, όπως τα 30 χρόνια από το εμβληματικό debut album «Reasonable Doubt» και τα 25 χρόνια από το «The Blueprint». Οι εμφανίσεις του ήταν γεμάτες εκπλήξεις, καθώς στη σκηνή μαζί του βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Beyoncé, Blue Ivy Carter, Eminem, Pharrell Williams, Rihanna και πολλοί ακόμη.

https://www.instagram.com/billboardhiphop
https://www.instagram.com/billboardhiphop

Η μεγάλη επιστροφή του Jay-Z και το νέο ντοκιμαντέρ

Η επιστροφή του Jay-Z στη σκηνή ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Roots Picnic στη Philadelphia. Εκεί παρουσίασε κομμάτια από ολόκληρη την καριέρα του και συνεργάστηκε live με καλλιτέχνες όπως οι Beanie Sigel, Freeway, Memphis Bleek και Jazmine Sullivan.

https://www.instagram.com/billboardhiphop/
https://www.instagram.com/billboardhiphop/

Παράλληλα, ο rapper ετοιμάζεται να παρουσιάσει και μία νέα πλευρά του μέσα από το ντοκιμαντέρ «Jay-Z in 8», μία σειρά οκτώ επεισοδίων που θα κάνει πρεμιέρα στο HBO το φθινόπωρο. Στο project, ο Rick Rubin θα συνομιλήσει με τον Jay-Z για τη μουσική του, τους στίχους του, τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την καριέρα του και τη δημιουργική του διαδικασία.

https://www.instagram.com/billboardhiphop/
https://www.instagram.com/billboardhiphop/

Με νέες συναυλίες, σημαντικές επετείους και ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ στον ορίζοντα, ο Jay-Z αποδεικνύει πως παραμένει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Jay Z ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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