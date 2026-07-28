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Celeb World 28.07.2026

Μαζική διαρροή δεδομένων στο Tribeca: Στοιχεία επικοινωνίας stars του Hollywood εκτέθηκαν κατά λάθος

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Το Tribeca Festival βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από διαρροή δεδομένων που αφορούσε γνωστούς stars του Hollywood
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μαζική διαρροή δεδομένων στο Tribeca Festival, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας stars του Hollywood.
  • Περισσότερα από 666.000 αρχεία, συμπεριλαμβανομένων επαφών, ήταν προσωρινά προσβάσιμα στο διαδίκτυο.
  • Η διαρροή οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, ένα μη ασφαλισμένο αντίγραφο ασφαλείας (backup).
  • Το φεστιβάλ αφαίρεσε τα αρχεία και εξετάζει το περιστατικό, τονίζοντας ότι αφορούσαν κυρίως επαγγελματικές πληροφορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία απρόσμενη υπόθεση κυβερνοασφάλειας έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο Hollywood, μετά την αποκάλυψη ότι δεδομένα που σχετίζονται με το Tribeca Festival βρέθηκαν προσωρινά εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Το περιστατικό αφορά ένα μη ασφαλισμένο αντίγραφο ασφαλείας (backup), το οποίο περιείχε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία και πληροφορίες που συνδέονταν με ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρθηκαν βρίσκονται κορυφαίοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί, γεγονός που έκανε την είδηση να ταξιδέψει γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Παρότι το φεστιβάλ υποστηρίζει ότι δεν διέρρευσαν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των ίδιων των stars, η υπόθεση έχει ήδη ανοίξει νέα συζήτηση για την ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων.

Η εμβληματική πινακίδα του Hollywood στο Λος Άντζελες, την οποία βοήθησε να σωθεί ο Alice Cooper.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρόβλημα εντόπισε ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Jeremiah Fowler, ο οποίος αποκάλυψε ότι περισσότερα από 666.000 αρχεία ήταν προσβάσιμα χωρίς προστασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δεδομένα αφορούσαν την περίοδο από το 2019 έως και το 2026 και περιλάμβαναν φακέλους με στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονταν με πρόσωπα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η αποκάλυψη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, με τους υπεύθυνους του φεστιβάλ να απομακρύνουν τα αρχεία μόλις ενημερώθηκαν για το πρόβλημα.

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Ανάμεσα στα ονόματα που εμφανίζονταν στις καταχωρίσεις ήταν οι Robert De Niro, Angelina Jolie, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jennifer Lawrence, Morgan Freeman, Rami Malek, Eva Mendes, Michael J. Fox, Guillermo del Toro και Ron Howard. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες αφορούσαν επαγγελματικές επαφές, όπως managers, agents, γραφεία δημοσίων σχέσεων ή εταιρικά email και όχι προσωπικά στοιχεία των ίδιων των celebrities.

Τι ακριβώς συνέβη

Σύμφωνα με τον Jeremiah Fowler, η διαρροή δεν οφειλόταν σε κάποια εξελιγμένη κυβερνοεπίθεση αλλά σε ένα ανθρώπινο λάθος. Ένα backup αρχείο παρέμεινε αποθηκευμένο χωρίς κρυπτογράφηση και χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να εντοπιστεί και να γίνει προσβάσιμο.

Μέσα σε αυτό υπήρχε ένας φάκελος με περισσότερες από 13.500 επαφές, όπου εμφανίζονταν ονόματα, email, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις που σχετίζονταν με ανθρώπους του χώρου του κινηματογράφου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αρκετές πληροφορίες ήταν ελλιπείς ή αντιστοιχούσαν σε συνεργάτες, βοηθούς και εκπροσώπους των καλλιτεχνών.

Η απάντηση του Tribeca Festival

Το Tribeca Festival προχώρησε άμεσα σε επίσημη τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι τα αρχεία αφαιρέθηκαν μόλις διαπιστώθηκε το περιστατικό. Εκπρόσωπος της διοργάνωσης υποστήριξε ότι τα περισσότερα στοιχεία ήταν ήδη δημόσια διαθέσιμες επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας και όχι ιδιωτικά δεδομένα των ίδιων των διασήμων.

Παράλληλα, το φεστιβάλ τόνισε πως εξετάζει το περιστατικό και λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα συμβάντα στο μέλλον. Παρόλα αυτά, η υπόθεση υπενθυμίζει ότι ακόμη και ένας κορυφαίος πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας μιας απλής ανθρώπινης παράλειψης.

Η εμβληματική πινακίδα του Hollywood Sign στους λόφους του Λος Άντζελες.
www.visitcalifornia.com

Η υπόθεση του Tribeca δείχνει για ακόμη μία φορά πως στην ψηφιακή εποχή η σωστή διαχείριση των δεδομένων είναι εξίσου σημαντική με την προστασία τους, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

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