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Cinema 03.06.2026

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος – Mια σπουδαία πορεία που σημάδεψε το ελληνικό θέατρο

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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή
Mad.gr

Ο ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο σταθερούς και διακριτούς εκπροσώπους του θεάτρου και της υποκριτικής τέχνης, καθώς ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη ρόλους, συνεργασίες και δημιουργική συνέπεια που σημάδεψε δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του, ενώ η κηδεία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Κάρυστο, τόπο με τον οποίο είχε αναπτύξει ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό, καθώς εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και μεγάλωσε σε περιοχές με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο, όπως τα Ταμπούρια και η γενέτειρά του. Η πορεία του προς την τέχνη της υποκριτικής τον οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», όπου διαμορφώθηκε καλλιτεχνικά και ξεκίνησε τη συνεργασία του με κορυφαίους δημιουργούς της εποχής. Υπό την καθοδήγηση του Κάρολου Κουν έκανε τα πρώτα του θεατρικά βήματα, συμμετέχοντας σε έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ στη συνέχεια η διαδρομή του συνεχίστηκε με συνεργασίες όπως αυτή με τον Δημήτρη Μυράτ στο Θέατρο Μουσούρη.

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Από το 1962 και για περίπου μία δεκαετία, ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ενεργό μέλος μεγάλων θεατρικών θιάσων, συμμετέχοντας σε παραστάσεις που κάλυπταν όλο το φάσμα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, συμμετέχοντας σε έργα όπως «Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ, «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπρεχτ, «Οι έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών» του Ουστίνοφ, «Ο γλάρος» του Τσέχωφ και «Τοβάριτς» του Ζακ Ντε Βαλ, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε θεατρική παρουσία.

Η κινηματογραφική του πορεία ξεκίνησε με τις ταινίες «Η Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερρίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος. Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές παραγωγές, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1971 στη σειρά «Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια – Οικογένεια Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα νυφικού». Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση καταγράφηκε το 2004 στη σειρά «Τα Παιδιά της Νιόβης». Παράλληλα, υπήρξε και δάσκαλος υποκριτικής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων γενεών ηθοποιών μέσα από τη διδασκαλία του σε δραματικές σχολές.

Πέρα από την υποκριτική, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ασχολήθηκε και με τη συγγραφή, εκδίδοντας το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» το 2006 και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση» το 2011, έργα που αναδεικνύουν τη βαθύτερη καλλιτεχνική του ευαισθησία και τη διαρκή ανάγκη του για δημιουργική έκφραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο θάνατός του σε ηλικία 94 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς και ουσιαστικής πορείας στον ελληνικό πολιτισμό, με τον Άγγελο Αντωνόπουλο να αφήνει πίσω του ένα έργο που παραμένει ζωντανό μέσα από τις παραστάσεις, τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε, καθώς και μέσα από τους μαθητές και συνεργάτες που επηρέασε σε βάθος χρόνου.

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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