«Three Incestuous Sisters»: Ο Mick Jagger πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία της Alice Rohrwacher

Ο Mick Jagger εντάσσεται στο εντυπωσιακό καστ της νέας ταινίας της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας Alice Rohrwacher, «Three Incestuous Sisters», η οποία αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της. Η παραγωγή βασίζεται στο εικονογραφημένο γοτθικό μυθιστόρημα της Audrey Niffenegger, και γυρίζεται ήδη στη Stromboli, ένα σκηνικό που ενισχύει την ατμόσφαιρα μυστηρίου της ιστορίας.

O Mick Jagger υποδύεται τον φαροφύλακα και πατέρα του χαρακτήρα του Josh O’Connor, στοιχείο που τον φέρνει στο κέντρο μιας σκοτεινής και δραματικής αφήγησης.

Το καστ της ταινίας είναι ήδη από τα πιο συζητημένα της χρονιάς, καθώς πλαισιώνεται από τις Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley και Isabella Rossellini. Η παρουσία της Rossellini στη Στρομπολί αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς στο ίδιο νησί ο πατέρας της, Roberto Rossellini, είχε γυρίσει το εμβληματικό Stromboli το 1949 με την Ingrid Bergman, γεγονός που είχε αλλάξει την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η νέα παραγωγή δημιουργεί έτσι μια απρόσμενη σύνδεση με το παρελθόν του ιταλικού νεορεαλισμού. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία τριών αδελφών που ζουν απομονωμένες, μέχρι που ένας ξένος εισβάλλει στη ζωή τους και διαλύει τις λεπτές ισορροπίες.

Παρότι οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, το βιβλίο της Niffenegger χαρακτηρίζεται από υπόγεια ένταση, σκοτεινή αισθητική και συμβολισμούς γύρω από την οικογένεια, τη μοναξιά και την ταυτότητα, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη στυλιστική ματιά της Rohrwacher. Η παραγωγή χρηματοδοτείται από την Indian Paintbrush, ενώ παραγωγοί είναι επίσης η Johnson μέσω της TeaTime Pictures και η ίδια η σκηνοθέτιδα.

Την ίδια στιγμή, ο Jagger παραμένει στο προσκήνιο και μουσικά, καθώς οι The Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ «Foreign Tongues» μέσω της Capitol Records. Μετά την επιτυχία του Hackney Diamonds, το συγκρότημα δείχνει πιο ενεργό από ποτέ, ενώ ο Jagger συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, με κάθε του κίνηση να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού και των media.

