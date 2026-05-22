Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 22.05.2026

«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο σκηνοθέτης του «The Odyssey» μίλησε στην εκπομπή «60 Minutes» και εξήγησε στον δημοσιογράφο Scott Pelley ότι δεν θέλει να χρησιμοποιεί email ή smartphone
Πόπη Βασιλείου

Ο Christopher Nolan αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις δημιουργών στο σύγχρονο Hollywood, όχι μόνο για το κινηματογραφικό του έργο αλλά και για τον τρόπο ζωής του, ο οποίος μοιάζει να ανήκει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Ο σκηνοθέτης έχει επιλέξει συνειδητά να παραμείνει μακριά από την ψηφιακή καθημερινότητα, χωρίς smartphone και χωρίς email, κάτι που ο ίδιος θεωρεί προσωπική επιλογή και όχι περιορισμό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes, ο Nolan αποκάλυψε ότι δεν χρησιμοποιεί email, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι άνθρωποι μου λένε: “πρέπει να ρίξεις μια ματιά σε αυτό”», ενώ ο ίδιος προτιμά να λαμβάνει πληροφορίες σε έντυπη μορφή, λέγοντας πως συχνά του παραδίδονται «printed emails». Η στάση του αυτή έχει προκαλέσει εντύπωση, ειδικά σε μια βιομηχανία όπου η άμεση ψηφιακή επικοινωνία θεωρείται απαραίτητη.

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς

Ο ίδιος εξήγησε επίσης πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ smartphone, ενώ αναγνωρίζει ότι η απουσία του από την ψηφιακή τεχνολογία κάνει πλέον την καθημερινότητα πιο δύσκολη. Όπως ανέφερε, ακόμα και απλά πράγματα όπως τα QR codes έχουν γίνει πρόκληση, ειδικά μετά την επιστροφή τους στην καθημερινή χρήση την περίοδο της πανδημίας.

Παράλληλα, ο Nolan χρησιμοποιεί ένα απλό κινητό τηλέφωνο τύπου flip phone όταν ταξιδεύει, επιλέγοντας μια πιο περιορισμένη μορφή επικοινωνίας. Όπως δήλωσε, θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που δεν είναι συνεχώς εκτεθειμένος στην ψηφιακή υπερσύνδεση, παρότι παραδέχεται ότι η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής.

Η επιλογή του αυτή έχει συχνά σχολιαστεί, ειδικά αν συνδυαστεί με τις πρακτικές στα γυρίσματα των ταινιών του. Ο Tom Holland, που συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία «The Odyssey», αποκάλυψε πως υπήρχε αυστηρός κανόνας «no phones» στο set, κάτι που οδήγησε το καστ να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους για να ενημερώνεται για εξωτερικά γεγονότα.

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christopher Nolan Hollywood σκηνοθέτης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammys 2027 – Όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζεσαι

22.05.2026
Επόμενο
«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

«Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο»: Η Μαρίνα Σπανού δίνει tease για τα MAD VMA 2026

22.05.2026

Δες επίσης

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά
Cinema

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά

22.05.2026
Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς
Cinema

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς

22.05.2026
«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα
Cinema

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

22.05.2026
«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της
Cinema

«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

22.05.2026
Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down
Cinema

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down

21.05.2026
«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται
Cinema

«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται

21.05.2026
«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast
Cinema

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

21.05.2026
Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation
Cinema

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

21.05.2026
«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής
Cinema

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

21.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη