«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

Ο Christopher Nolan αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις δημιουργών στο σύγχρονο Hollywood, όχι μόνο για το κινηματογραφικό του έργο αλλά και για τον τρόπο ζωής του, ο οποίος μοιάζει να ανήκει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Ο σκηνοθέτης έχει επιλέξει συνειδητά να παραμείνει μακριά από την ψηφιακή καθημερινότητα, χωρίς smartphone και χωρίς email, κάτι που ο ίδιος θεωρεί προσωπική επιλογή και όχι περιορισμό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes, ο Nolan αποκάλυψε ότι δεν χρησιμοποιεί email, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι άνθρωποι μου λένε: “πρέπει να ρίξεις μια ματιά σε αυτό”», ενώ ο ίδιος προτιμά να λαμβάνει πληροφορίες σε έντυπη μορφή, λέγοντας πως συχνά του παραδίδονται «printed emails». Η στάση του αυτή έχει προκαλέσει εντύπωση, ειδικά σε μια βιομηχανία όπου η άμεση ψηφιακή επικοινωνία θεωρείται απαραίτητη.

Ο ίδιος εξήγησε επίσης πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ smartphone, ενώ αναγνωρίζει ότι η απουσία του από την ψηφιακή τεχνολογία κάνει πλέον την καθημερινότητα πιο δύσκολη. Όπως ανέφερε, ακόμα και απλά πράγματα όπως τα QR codes έχουν γίνει πρόκληση, ειδικά μετά την επιστροφή τους στην καθημερινή χρήση την περίοδο της πανδημίας.

Παράλληλα, ο Nolan χρησιμοποιεί ένα απλό κινητό τηλέφωνο τύπου flip phone όταν ταξιδεύει, επιλέγοντας μια πιο περιορισμένη μορφή επικοινωνίας. Όπως δήλωσε, θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που δεν είναι συνεχώς εκτεθειμένος στην ψηφιακή υπερσύνδεση, παρότι παραδέχεται ότι η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής.

Η επιλογή του αυτή έχει συχνά σχολιαστεί, ειδικά αν συνδυαστεί με τις πρακτικές στα γυρίσματα των ταινιών του. Ο Tom Holland, που συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία «The Odyssey», αποκάλυψε πως υπήρχε αυστηρός κανόνας «no phones» στο set, κάτι που οδήγησε το καστ να βρίσκει δημιουργικούς τρόπους για να ενημερώνεται για εξωτερικά γεγονότα.

