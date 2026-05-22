Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς

Ο Bruce Dern αποκαλύπτει μια έντονη στιγμή από τα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood», όπου ο Quentin Tarantino αντέδρασε αυστηρά προς τον Brad Pitt
Πόπη Βασιλείου

Το Hollywood συχνά λάμπει μπροστά από τις κάμερες, όμως πίσω από αυτές κρύβονται στιγμές έντασης, πίεσης και δημιουργικών συγκρούσεων που το κοινό σπάνια μαθαίνει. Μία τέτοια ιστορία έρχεται στο φως μέσα από τα λόγια του Bruce Dern, ο οποίος συμμετείχε στην ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» και περιέγραψε ένα περιστατικό ανάμεσα στον Quentin Tarantino και τον Brad Pitt που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2019 υπήρξε μια στιγμή έντονης αντίδρασης από τον σκηνοθέτη, όταν ο Brad Pitt φέρεται να σταμάτησε τη λήψη μιας σκηνής. Ο Bruce Dern θυμάται χαρακτηριστικά πως η ατμόσφαιρα στο σετ άλλαξε αμέσως, με τον Tarantino να αντιδρά με τρόπο απόλυτο και αυστηρό, ξεκαθαρίζοντας τα όρια της σκηνοθετικής του προσέγγισης.

Όπως περιγράφει ο ίδιος: «Όταν ο Brad Pitt με ξυπνά στο ”Once Upon a Time in Hollywood”, είμαι στο κρεβάτι, σηκώνομαι και είμαι λίγο ζαλισμένος και απλώς λέω: “Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος τι συμβαίνει”». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τον κοιτάζω. Ο Pitt σταμάτησε την κάμερα. Σταμάτησε την κάμερα. Το βλέμμα στο πρόσωπο του Quentin – εννοώ, ήταν απίστευτα σοβαρός – και είπε: “Brad, τι έκανες μόλις τώρα;”».

Ο ηθοποιός συνεχίζει την αφήγησή του λέγοντας πως ο Brad Pitt απάντησε ότι σταμάτησε την κάμερα, με τον Tarantino να αντιδρά άμεσα και έντονα: «Ποτέ ξανά στη ζωή σου δεν θα σταματήσεις κάμερα, αλλιώς θα τελειώσεις σε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι δικό μου πεδίο». Παρότι η στιγμή ήταν τεταμένη, τα γυρίσματα συνεχίστηκαν κανονικά, με τον Brad Pitt να σχολιάζει απλώς: «Ε, αυτό που είπε δεν ήταν στο σενάριο».

Σύμφωνα πάντα με τον Bruce Dern, η σκηνή συνεχίστηκε με αυτοσχεδιασμό, ο οποίος μάλιστα έδωσε νέα δυναμική στο αποτέλεσμα, με τον ίδιο να προσθέτει μια ατάκα που δεν υπήρχε γραμμένη: «Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά σήμερα με άγγιξες. Ήρθες να με επισκεφθείς, τώρα πρέπει να ξανακοιμηθώ».

«Δεν είχα πότε κινητό»: Η δήλωση του Christopher Nolan που σοκάρει το Hollywood

Κάννες 2026: Η Penélope Cruz αποθεώνεται- Η ταινία «La Bola Negra» που έκανε το κοινό να σηκωθεί όρθιο για 20 λεπτά

«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

«Couture»: Η Angelina Jolie επιστρέφει με μια ταινία που καθρεφτίζει τη ζωή της

Stranger Things: Οι υπαινιγμοί για το μέλλον της Eleven και το ενδεχόμενο νέων ιστοριών στο Upside Down

«James Bond»: Ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 – Το casting και τα ονόματα που συζητιούνται

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

Κάννες 2026: Το «The Man I Love» με τον Rami Malek συγκλονίζει και αποθεώνεται με 10λεπτο standing ovation

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

