Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.05.2026

«Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος!» – Η «παρατήρηση» προς την Ιωάννα Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2026, όπου περπάτησε στο κόκκινο χαλί, αλλά δέχτηκε παρατήρηση για την ουρά του φορέματος
Ειρήνη Στόφυλα

 

Η παρουσία της Ιωάννας Τούνη στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών δεν πέρασε σε καμία περίπτωση απαρατήρητη. Η γνωστή influencer έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο εμβληματικό κόκκινο χαλί, επιλέγοντας ένα navy blue φόρεμα , με μια εντυπωσιακή ουρά γεμάτη βολάν που μαγνήτισε βλέμματα. Η ίδια μοιράστηκε τις πρώτες της εντυπώσεις με τους followers της, περιγράφοντας πώς βίωσε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Ωστόσο, ένα απρόσμενο περιστατικό κατάφερε να τραβήξει την προσοχή στα social media. Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση από υπεύθυνη του χώρου για το φόρεμά της, με το συμβάν να γίνεται γρήγορα viral.

Ιωάννα Τούνη: Το «ταξίδι-express» στις Κάννες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Σε βίντεο που ανάρτησε μετά το πέρασμα από το red carpet, η influencer εξήγησε ότι δεν μπορούσε να καταγράψει τη στιγμή λόγω των κανόνων του φεστιβάλ. «Έχουμε μόλις περάσει από το red carpet που δυστυχώς δεν μπορούσα να σας δείξω γιατί «απαγορεύεται» να φαίνεται το κινητό σου», ανέφερε στους followers της. Το βίντεο, όμως, διακόπηκε απότομα όταν μια κυρία της έκανε παρατήρηση για το φόρεμά της, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που θα θυμάται για καιρό.

«Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες. Κι έχει δίκιο. Της λέω έχετε απόλυτο δίκιο. Η παρατήρηση ήταν «Κυρία μου πάρτε το φόρεμά σας από τον διάδρομο, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος στην αίθουσα»», είπε η Ιωάννα Τούνη, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Η αντίδραση της Ιωάννας ήταν απόλυτα ακομπλεξάριστη, γεγονός που ενθουσίασε τους followers της. Πολλοί τη στήριξαν, σχολιάζοντας πως τέτοιες στιγμές δείχνουν το αυθόρμητο και αληθινό της χαρακτήρα. Άλλοι πάλι στάθηκαν στην εντυπωσιακή εμφάνιση και στο γεγονός ότι το φόρεμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που… χρειάστηκε ειδική διαχείριση. Το κόκκινο χαλί πάντα έχει στιγμές που μένουν στην ιστορία και για την Ιωάννα, αυτή ήταν μία από αυτές.

Ιωάννα Τούνη Φεστιβάλ Καννών 2026
Γιορτή γεμάτη αγάπη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι εκπλήξεις των παιδιών της

22.05.2026
Quentin Tarantino – Brad Pitt: Η ένταση στα γυρίσματα του «Once Upon a Time in Hollywood» που δεν περίμενε κανείς

22.05.2026

