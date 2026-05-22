«Όλα τα κάνεις μαγικά»: Η γλυκιά ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη με την κόρη της

Μία ακόμη γλυκιά στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Τσολάκη, η οποία τον τελευταίο χρόνο ζει την πιο τρυφερή και ανατρεπτική περίοδο της ζωής της, χάρη στη μικρή της κόρη. Η παρουσιάστρια έχει επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά της, βάζοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τη μητρότητα και τις ανάγκες του παιδιού της. Κάθε δημόσια εμφάνισή τους καταφέρνει να τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς το κοινό βλέπει μια νέα πτυχή της ίδιας: πιο ώριμη, πιο ήρεμη, αλλά ταυτόχρονα πιο φωτεινή από ποτέ.

Χθες, Πέμπτη 21 Μαΐου, ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής, η παρουσιάστρια έκανε ακόμη μία χαλαρή έξοδο με την ενός έτους κόρη της. Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι της έστειλαν ευχές, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πόσο βαθιά έχει αλλάξει η ζωή της από τότε που έγινε μητέρα. «Όλα τα κάνεις μαγικά!!» έγραψε χαρακτηριστικά απευθυνόμενη στη μικρή της, δείχνοντας πόσο πολύ έχει δεθεί με το παιδί της.

Στο μήνυμά της συνέχισε: «Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν!! Να τους χαίρεστε, να τους αγκαλιάζετε, να τους αγαπάτε και να τους το δείχνετε!!! Ούτε ένα λεπτό να μην πάει χαμένο!!!! Ευχαριστώ για τις ευχές σας!! Ανταποδίδω μέσα απ’ την καρδιά μου». Ένα κείμενο γεμάτο συναίσθημα, που μαρτυρά πως η μητρότητα έχει γίνει η απόλυτη πηγή δύναμης και έμπνευσής της.

Η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν τις προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα media. Παρόλα αυτά, η παρουσιάστρια μιλά συχνά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για όσα βιώνει ως νέα μαμά, κάτι που την κάνει να έρχεται ακόμη πιο κοντά στο κοινό της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Γρηγόρης Αρναούτογλου και το The 2Night Show, είχε αποκαλύψει πόσο καταλυτική ήταν η άφιξη της κόρης της στη ζωή τους: «Αισθάνθηκα σαν να ξεκινάω πάλι από την αρχή. Ο ερχομός ενός παιδιού στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένα restart. Ένιωσα ευγνωμοσύνη και μεγάλη χαρά. Σαν να ήταν γιορτή μου». Λόγια που αποδεικνύουν πως η μητέρα και η γυναίκα μέσα της ανθίζει καθημερινά.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ίδια δείχνει πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας αυτής διαδρομής, κάνοντάς την όχι μόνο μια επιτυχημένη παρουσιάστρια, αλλά και μια μαμά γεμάτη αγάπη, ενέργεια και έμπνευση.

