Mad Bubble
Mad Bubble
TV 21.01.2026

ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

Τρία πρόσωπα που είχε προτείνει η παρουσιάστρια αποχωρούν, ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες παραμένουν κανονικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, στο κανάλι του Αμαρουσίου ξεκίνησε ένα κύμα απομακρύνσεων.

Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή παρουσιάστριας, αλλά για στοχευμένες αποχωρήσεις ανθρώπων που είχαν συνδεθεί άμεσα με την Ελένη. Ό,τι θύμιζε τη δική της εποχή, φαίνεται ότι ήταν πλέον ανεπιθύμητο.

Διάβασε επίσης: Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

https://www.instagram.com/elenitsolaki/?hl=el

Τρία πρόσωπα που είχαν προταθεί στην εκπομπή από την Ελένη Τσολάκη είδαν την έξοδο, σύμφωνα με την Τζώρτζια Συρίχα και το youweekly.gr:

  • Γωγώ Σαμπάνη, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αποχώρησε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, με την επίσημη αιτιολογία τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.
  • Σοφία Μανουσακίδου και Οδυσσέας Μητσόπουλος, οι οποίοι δέχτηκαν πρόταση είτε να μετακινηθούν στο δελτίο ειδήσεων είτε να φύγουν. Το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς αρνήθηκαν την «πρόταση» που στην ουσία λειτουργούσε ως άλλοθι για την απομάκρυνσή τους.


Την ίδια στιγμή, όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες παρέμειναν στις θέσεις τους, χωρίς αλλαγές ή δεύτερες σκέψεις. Οι συγκεκριμένες απομακρύνσεις δεν μοιάζουν τυχαίες. Αφορούν αποκλειστικά ανθρώπους που είχαν προταθεί από την Ελένη Τσολάκη, αφήνοντας την εντύπωση ότι το κανάλι ήθελε όχι μόνο να αλλάξει παρουσιάστρια, αλλά να «σβήσει» ό,τι θύμιζε την προηγούμενη εποχή.

Η ίδια η παρουσιάστρια επέλεξε τη σιωπή. Επικοινώνησε ωστόσο με τους συνεργάτες της, ζητώντας συγνώμη για το γεγονός ότι η αποχώρησή της οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας. Οι συνεργάτες, όμως, δεν της απέδωσαν ευθύνες και δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν ξανά μαζί της, αν προκύψει ευκαιρία.

https://www.instagram.com/elenitsolaki/
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ελένη Τσολάκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια

Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια

21.01.2026
Επόμενο
Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

21.01.2026

Δες επίσης

Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση
TV

Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση

21.01.2026
After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά
TV

After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά

21.01.2026
Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1
TV

Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

21.01.2026
«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV
TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

20.01.2026
Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1
TV

Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

20.01.2026
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της
TV

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

20.01.2026
Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ
TV

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

19.01.2026
Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!
TV

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

19.01.2026
Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές
TV

Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!