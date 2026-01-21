ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

Τρία πρόσωπα που είχε προτείνει η παρουσιάστρια αποχωρούν, ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες παραμένουν κανονικά

Μετά την αποχώρηση της Ελένης Τσολάκη από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου, στο κανάλι του Αμαρουσίου ξεκίνησε ένα κύμα απομακρύνσεων.

Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή παρουσιάστριας, αλλά για στοχευμένες αποχωρήσεις ανθρώπων που είχαν συνδεθεί άμεσα με την Ελένη. Ό,τι θύμιζε τη δική της εποχή, φαίνεται ότι ήταν πλέον ανεπιθύμητο.

Διάβασε επίσης: Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

Τρία πρόσωπα που είχαν προταθεί στην εκπομπή από την Ελένη Τσολάκη είδαν την έξοδο, σύμφωνα με την Τζώρτζια Συρίχα και το youweekly.gr:

Γωγώ Σαμπάνη , η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αποχώρησε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, με την επίσημη αιτιολογία τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αποχώρησε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, με την επίσημη αιτιολογία τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Σοφία Μανουσακίδου και Οδυσσέας Μητσόπουλος, οι οποίοι δέχτηκαν πρόταση είτε να μετακινηθούν στο δελτίο ειδήσεων είτε να φύγουν. Το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς αρνήθηκαν την «πρόταση» που στην ουσία λειτουργούσε ως άλλοθι για την απομάκρυνσή τους.





Την ίδια στιγμή, όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες παρέμειναν στις θέσεις τους, χωρίς αλλαγές ή δεύτερες σκέψεις. Οι συγκεκριμένες απομακρύνσεις δεν μοιάζουν τυχαίες. Αφορούν αποκλειστικά ανθρώπους που είχαν προταθεί από την Ελένη Τσολάκη, αφήνοντας την εντύπωση ότι το κανάλι ήθελε όχι μόνο να αλλάξει παρουσιάστρια, αλλά να «σβήσει» ό,τι θύμιζε την προηγούμενη εποχή.

Η ίδια η παρουσιάστρια επέλεξε τη σιωπή. Επικοινώνησε ωστόσο με τους συνεργάτες της, ζητώντας συγνώμη για το γεγονός ότι η αποχώρησή της οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας. Οι συνεργάτες, όμως, δεν της απέδωσαν ευθύνες και δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν ξανά μαζί της, αν προκύψει ευκαιρία.

Διάβασε επίσης: Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

Δες κι αυτό…