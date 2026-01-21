Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «Don’t Be Dumb World Tour», η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου 2026 από το Σικάγο και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι, έπειτα από μια μεγάλη διαδρομή σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η περιοδεία περιλαμβάνει συνολικά 42 συναυλίες. Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το οποίο αποτελεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του A$AP Rocky και το πρώτο του εδώ και 8 χρόνια. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή και σηματοδοτεί την επιστροφή του ράπερ στη δισκογραφία μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας από το στούντιο.

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 . Για τη Βόρεια Αμερική, η προπώληση καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, με εγγραφή μέσω της επίσημης σελίδας της περιοδείας. Για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, η προπώληση καλλιτέχνη θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Η περιοδεία του A$AP Rocky θα ξεκινήσει από το Σικάγο και θα περάσει από μεγάλες πόλεις όπως το Κλίβελαντ, το Τορόντο, το Μόντρεαλ, η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Ντάλας, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ευρώπη, με σταθμούς σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Στοκχόλμη και η Κοπεγχάγη, πριν από το μεγάλο φινάλε στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Με την περιοδεία «Don’t Be Dumb World Tour», ο A$AP Rocky σηματοδοτεί δυναμικά την επιστροφή του στις μεγάλες σκηνές, συνδυάζοντας το νέο του υλικό με τις γνωστές επιτυχίες της καριέρας του.

