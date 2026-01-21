Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 21.01.2026

Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

Ο A$AP Rocky ξεκινά τον Μάιο από το Σικάγο και ολοκληρώνει τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι μετά την κυκλοφορία του νέου του album
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε επίσημα τις ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας του με τίτλο «Don’t Be Dumb World Tour», η οποία θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου 2026 από το Σικάγο και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι, έπειτα από μια μεγάλη διαδρομή σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η περιοδεία περιλαμβάνει συνολικά 42 συναυλίες. Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Don’t Be Dumb», το οποίο αποτελεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του A$AP Rocky και το πρώτο του εδώ και 8 χρόνια. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή και σηματοδοτεί την επιστροφή του ράπερ στη δισκογραφία μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας από το στούντιο.

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 . Για τη Βόρεια Αμερική, η προπώληση καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, με εγγραφή μέσω της επίσημης σελίδας της περιοδείας. Για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, η προπώληση καλλιτέχνη θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

Η περιοδεία του A$AP Rocky θα ξεκινήσει από το Σικάγο και θα περάσει από μεγάλες πόλεις όπως το Κλίβελαντ, το Τορόντο, το Μόντρεαλ, η Βοστώνη, η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Ντάλας, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Ευρώπη, με σταθμούς σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Μιλάνο, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Στοκχόλμη και η Κοπεγχάγη, πριν από το μεγάλο φινάλε στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Με την περιοδεία «Don’t Be Dumb World Tour», ο A$AP Rocky σηματοδοτεί δυναμικά την επιστροφή του στις μεγάλες σκηνές, συνδυάζοντας το νέο του υλικό με τις γνωστές επιτυχίες της καριέρας του.

asap_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
A$ap Rocky album Don’t Be Dumb περιοδεία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

21.01.2026
Επόμενο
ΔιαMADάκια: Οι περαστικοί μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά

ΔιαMADάκια: Οι περαστικοί μοιράζονται τα όνειρα και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά

21.01.2026

Δες επίσης

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles
Μουσική

Έρχεται το Aperture, το νέο single του Harry Styles

21.01.2026
Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια
Μουσικά Νέα

Οι Megadeth ήταν έτοιμοι για πρωτιά, αλλά ο Bruno Mars τους χάλασε τα σχέδια

21.01.2026
Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Αναπάντεχο σκηνικό την ώρα που τραγουδούσε – Θαμώνας πέταξε καναπέ στην πίστα (video)

21.01.2026
Δέσποινα Βανδή: Η αφοπλιστική απάντησή της στα σχόλια που δέχεται για τα ρούχα της
Μουσικά Νέα

Δέσποινα Βανδή: Η αφοπλιστική απάντησή της στα σχόλια που δέχεται για τα ρούχα της

21.01.2026
Η Sabrina Carpenter θα ανοίξει τη σκηνή των Grammy 2026
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter θα ανοίξει τη σκηνή των Grammy 2026

21.01.2026
Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ – Τι δηλώνει για την εμφάνισή του

21.01.2026
Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει
Μουσική

Η Έλενα Παπαρίζου τραγουδά για την ταινία μικρού μήκους Το Καλό Επιστρέφει

21.01.2026
Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

21.01.2026
Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Γράφει ιστορία στο Billboard και σπάει κάθε ρεκόρ σε πωλήσεις εισιτηρίων

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!