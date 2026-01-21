Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 21.01.2026

Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

millie_bobby_brown
Η Millie Bobby Brown ανανεώνει το look της με το εμβληματικό Millie Bobby Bob σε ανοιχτή καστανή απόχρωση και ανάλαφρα waves
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Millie Bobby Brown συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με την τόλμη της στις αλλαγές στα μαλλιά. Από το iconic buzzcut στη σειρά Stranger Things μέχρι τα ξανθά «Pamela/Britney/Jessica Simpson» looks και το πρόσφατο cherry cola red, η νεαρή σταρ έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να πειραματιστεί με χρώματα και μήκη.

Τώρα, η Millie επιστρέφει στο εμβληματικό «Millie Bobby Bob», ένα κομψό μήκος μέχρι τη γραμμή του σαγονιού, ιδανικό για να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Το νέο της κούρεμα συνδυάζει ανάλαφρα, φυσικά waves με πλάγια χωρίστρα και μακριά φράντζα, δημιουργώντας μια effortless αλλά ταυτόχρονα πολυτελή εικόνα. Η απόχρωση κινείται σε πιο ανοιχτό καστανό, ζεστή και φυσική, που ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα της και προσφέρει μια φρέσκια εναλλακτική στα πιο έντονα χρώματα που την έχουμε δει στο παρελθόν.

millie_bobby_brown (1)
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/?hl=el

Διάβασε επίσης: Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

Η εμφάνιση αυτή έκανε το ντεμπούτο της στα Joy Awards 2026, όπου η Millie συνδύασε το νέο της κούρεμα με μια εντυπωσιακή couture δημιουργία Tamara Ralph από τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2025. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διακριτικό floral appliqué στο γλυκό cowl neck και λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια Chopard, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί μεταξύ κομψότητας και σύγχρονης φινέτσας.

Το styling των μαλλιών ανέλαβε ο αγαπημένος των celebrities hairstylist, Pete Burkill, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει φυσικότητα και glamour σε ένα αποτέλεσμα που είναι ιδανικό τόσο για κόκκινο χαλί όσο και για καθημερινές εμφανίσεις.

millie_bobby_brown (2)
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/?hl=el

Με αυτή την αλλαγή, η Millie Bobby Brown μας δείχνει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ μήκους, χρώματος και ανάλαφρων υφών μπορεί να ανανεώσει πλήρως ένα look, ενώ παράλληλα παραμένει πιστή στην προσωπικότητα και το στιλ της. Από εμάς, είναι ένα μεγάλο ναι για αυτό το fresh και κομψό bob.

Διάβασε επίσης: Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
celebrities Millie Bobby Brown μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός

Η Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός

21.01.2026

Δες επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)
Life

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)

21.01.2026
Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton
Fashion

Ο Pharrell Williams φέρνει τον ρετροφουτουρισμό στην ανδρική συλλογή του οίκου Louis Vuitton

21.01.2026
Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή
Life

Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

21.01.2026
Τα μυστικά των celebrities για υγεία και ευεξία
Life

Τα μυστικά των celebrities για υγεία και ευεξία

21.01.2026
Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα
Beauty

Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

21.01.2026
Tρίγωνο φουλάρι: Το must-have αξεσουάρ για τη χειμερινή σεζόν
Fashion

Tρίγωνο φουλάρι: Το must-have αξεσουάρ για τη χειμερινή σεζόν

21.01.2026
Πρωτοποριακό πείραμα αποκαλύπτει πώς μπορεί να ανακοπεί η μετάδοση της γρίπης
Life

Πρωτοποριακό πείραμα αποκαλύπτει πώς μπορεί να ανακοπεί η μετάδοση της γρίπης

21.01.2026
Τα ζηλεύουν όλοι: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που τρώνε full και δεν παχαίνουν
Life

Τα ζηλεύουν όλοι: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που τρώνε full και δεν παχαίνουν

21.01.2026
Τα 4 πιο συχνά λάθη στο τρέξιμο που καταπονούν τα πόδια
Fitness

Τα 4 πιο συχνά λάθη στο τρέξιμο που καταπονούν τα πόδια

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!