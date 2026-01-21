Millie Bobby Bob: Το καρέ που πρέπει να αντιγράψεις οπωσδήποτε φέτος

Η Millie Bobby Brown συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με την τόλμη της στις αλλαγές στα μαλλιά. Από το iconic buzzcut στη σειρά Stranger Things μέχρι τα ξανθά «Pamela/Britney/Jessica Simpson» looks και το πρόσφατο cherry cola red, η νεαρή σταρ έχει αποδείξει πως δεν φοβάται να πειραματιστεί με χρώματα και μήκη.

Τώρα, η Millie επιστρέφει στο εμβληματικό «Millie Bobby Bob», ένα κομψό μήκος μέχρι τη γραμμή του σαγονιού, ιδανικό για να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Το νέο της κούρεμα συνδυάζει ανάλαφρα, φυσικά waves με πλάγια χωρίστρα και μακριά φράντζα, δημιουργώντας μια effortless αλλά ταυτόχρονα πολυτελή εικόνα. Η απόχρωση κινείται σε πιο ανοιχτό καστανό, ζεστή και φυσική, που ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα της και προσφέρει μια φρέσκια εναλλακτική στα πιο έντονα χρώματα που την έχουμε δει στο παρελθόν.

Διάβασε επίσης: Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

Η εμφάνιση αυτή έκανε το ντεμπούτο της στα Joy Awards 2026, όπου η Millie συνδύασε το νέο της κούρεμα με μια εντυπωσιακή couture δημιουργία Tamara Ralph από τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2025. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διακριτικό floral appliqué στο γλυκό cowl neck και λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια Chopard, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί μεταξύ κομψότητας και σύγχρονης φινέτσας.

Το styling των μαλλιών ανέλαβε ο αγαπημένος των celebrities hairstylist, Pete Burkill, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει φυσικότητα και glamour σε ένα αποτέλεσμα που είναι ιδανικό τόσο για κόκκινο χαλί όσο και για καθημερινές εμφανίσεις.

Με αυτή την αλλαγή, η Millie Bobby Brown μας δείχνει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ μήκους, χρώματος και ανάλαφρων υφών μπορεί να ανανεώσει πλήρως ένα look, ενώ παράλληλα παραμένει πιστή στην προσωπικότητα και το στιλ της. Από εμάς, είναι ένα μεγάλο ναι για αυτό το fresh και κομψό bob.

Διάβασε επίσης: Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

Δες κι αυτό…