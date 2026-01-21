Mad Bubble
Beauty 21.01.2026

Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

cloud_lips
Hχειμερινή beauty τάση που χαρίζει στα χείλη απαλή, θολή υφή και ελαφρύ, φυσικό χρώμα με αέρινο αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την αρχή του χειμώνα, ένα νέο trend στα χείλη κερδίζει έδαφος. Τα «Cloud Lips» φέρνουν μια ανάλαφρη, αέρινη αισθητική που δίνει στα χείλη όψη απαλή και φυσική, σαν σύννεφο. Η τάση επικεντρώνεται σε διακριτικό χρώμα, θολά περιγράμματα και αίσθηση ελαφρότητας, αποφεύγοντας την έντονη χρωματική ένταση.

Η έμπνευση προέρχεται από τους ουρανούς του χειμώνα και τα παστέλ χρώματα του ορίζοντα, όπως απαλές ροζ ή πορτοκαλί αποχρώσεις. Η τάση αυτή προσφέρει έναν φρέσκο τρόπο να αναδείξει κανείς τα χείλη, δίνοντας έμφαση στην υφή και την απαλότητα, αντί για τη βαριά κάλυψη που

hailey_bieber
https://www.instagram.com/coucouintimates/?hl=en

Διάβασε επίσης: Το Babydoll μανικιούρ είναι η πιο γλυκιά τάση νυχιών του χειμώνα

Η τάση των «Cloud Lips»

Τα «Cloud Lips» χαρακτηρίζονται από απαλή, αέρινη υφή και θολά, ανεπαίσθητα περιγράμματα. Η εφαρμογή είναι ελαφριά, με χρώματα που μοιάζουν να αιωρούνται πάνω στα χείλη, δίνοντας μια φυσική, φωτεινή όψη. Η τάση έχει εμφανιστεί σε δημόσιες εμφανίσεις των celebrities και στα social media, κερδίζοντας δημοτικότητα για την εύκολη και ευέλικτη αισθητική της.

Τι καθορίζει την τελική όψη

Για να πετύχουν τα χείλη τo εφέ «σύννεφο», προτιμώνται αποχρώσεις που παραπέμπουν σε ουρανό ή ηλιοβασίλεμα. Τα χείλη φαίνονται πιο γεμάτα και απαλά όταν οι άκρες μαλακώνουν και οι γραμμές δεν είναι έντονες. Οι ανοιχτές, δροσερές αποχρώσεις συνδυάζονται με ελαφριά στρώματα χρώματος, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό αέρινο αποτέλεσμα.

cloud_lips
https://www.instagram.com/ninapark/

Ελαφριά χρώματα και ενυδάτωση

Το κλειδί για το επιτυχημένο «Cloud Lips» είναι η ισορροπία μεταξύ χρώματος και φυσικής όψης. Η εφαρμογή είναι λεπτή, σαν αέρας, ενώ η ενυδάτωση παραμένει βασικό στοιχείο. Τα χείλη πρέπει να είναι απαλό και φροντισμένα, ώστε η αίσθηση του «σύννεφου» να είναι ολοκληρωμένη και κομψή.

Διάβασε επίσης: Spa στο σπίτι: Η ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης προσώπου βήμα-βήμα

Δες κι αυτό…

