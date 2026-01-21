Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 21.01.2026

Η Hilary Duff επέστρεψε στη σκηνή με το τραγούδι που σημάδεψε μια γενιά

Η πρώτη ζωντανή ερμηνεία του «What Dreams Are Made Of» και το άνοιγμα ενός νέου μουσικού κεφαλαίου πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ «luck…or something»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Hilary Duff επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 11 χρόνια απουσίας και χάρισε στους θαυμαστές της μια στιγμή που περίμεναν από το 2003. Στην πρώτη της συναυλία από το 2015, που πραγματοποιήθηκε στο O2 Shepherd’s Bush Empire στο Λονδίνο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «What Dreams Are Made Of», το κομμάτι που είχε γίνει σύμβολο της ταινίας «The Lizzie McGuire Movie» και συνόδευσε μια ολόκληρη γενιά θεατών. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της βραδιάς και επιβεβαίωσε τη διαχρονική σχέση της Hilary Duff με το κοινό που τη γνώρισε μέσα από τον ρόλο της Lizzie McGuire. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, η ερμηνεία του τραγουδιού προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αίθουσα, καθώς η καλλιτέχνις απέφυγε για περισσότερα από 20 χρόνια να το παρουσιάσει ζωντανά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates

Η συναυλία σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη Hilary Duff, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «luck…or something», που αναμένεται στις 2 Φεβρουαρίου 2026. Το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Mature» κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2025, ενώ το δεύτερο τραγούδι με τίτλο «Roommates» δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Ιανουαρίου 2026. Το «Roommates» παρουσιάζει μια πιο ώριμη και τολμηρή πλευρά της Hilary Duff και εστιάζει στη φθορά και στη νοσταλγία μέσα στις μακροχρόνιες σχέσεις. Στο ρεφρέν, η Hilary Duff τραγουδά για την επιθυμία επιστροφής στις πρώτες, παθιασμένες στιγμές ενός δεσμού, αποτυπώνοντας την αίσθηση ότι η οικειότητα μπορεί με τον χρόνο να μετατραπεί σε ρουτίνα.

Η περιοδεία «Small Rooms, Big Nerves Tour» συνεχίζεται στις 24 Ιανουαρίου 2026 στο Τορόντο, πριν από μια σειρά εμφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια προγραμματισμένη παραμονή στο Λας Βέγκας. Η επιστροφή της Hilary Duff στη σκηνή δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική αναφορά στο παρελθόν, αλλά την αρχή ενός νέου μουσικού κεφαλαίου που φιλοδοξεί να συνδέσει το παλιό κοινό με μια πιο ώριμη και ειλικρινή καλλιτεχνική ταυτότητα. Με τη ζωντανή ερμηνεία του «What Dreams Are Made Of», η Hilary Duff απέδειξε ότι ορισμένα τραγούδια δεν ανήκουν απλώς στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να εκφράζουν όνειρα, μνήμες και συναισθήματα που παραμένουν ζωντανά στον χρόνο.

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με μια κίνηση-έκπληξη

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Hilary Duff ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

Cloud lips: Τα χείλη με αέρινη υφή που κυριαρχούν τον χειμώνα

21.01.2026
Επόμενο
Το «Marty Supreme» έσπασε τα ταμεία στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

Το «Marty Supreme» έσπασε τα ταμεία στη Βόρεια Αμερική – Ξεπεράσε το «Everything Everywhere All at Once»

21.01.2026

Δες επίσης

Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου
Μουσική

Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου

20.01.2026
The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026
City Guide

The Offspring, Bad Religion & High Vis στο Release Athens 2026

20.01.2026
H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα
Μουσικά Νέα

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

19.01.2026
Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ
Μουσικά Νέα

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

19.01.2026
Μάλτα: Ο Aidan με το «Bella» στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Μάλτα: Ο Aidan με το «Bella» στη Eurovision 2026

19.01.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια τον κόσμο έξω από το μαγαζί που τραγουδά (video)
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια τον κόσμο έξω από το μαγαζί που τραγουδά (video)

19.01.2026
Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

18.01.2026
Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο trailer του Super Bowl (video)
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο trailer του Super Bowl (video)

18.01.2026
Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης
Μουσικά Νέα

Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης

17.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!