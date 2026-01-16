Mad Bubble
Μουσικά Νέα 16.01.2026

Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates

Η Hilary Duff παρουσιάζει το τραγούδι «Roommates» και επιστρέφει στη σκηνή με την πρώτη της περιοδεία έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Hilary Duff ανοίγει ένα νέο, ώριμο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία, επιστρέφοντας στη μουσική με έναν εξομολογητικό τόνο που σηματοδοτεί ξεκάθαρα την απόστασή της από το παρελθόν της ως teen idol. Το νέο της τραγούδι «Roommates», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αποτελεί μια προσωπική αφήγηση για μια σχέση που ξεκίνησε με πάθος αλλά σταδιακά έχασε τη σπίθα της, μετατρέποντας δύο εραστές σε απλούς συγκάτοικους. Στο τραγούδι, η Hilary Duff περιγράφει τη νοσταλγία για τις πρώτες στιγμές ενός δεσμού, θυμούμενη το σκίρτημα από ένα απλό κράτημα χεριού και τις αυθόρμητες νυχτερινές συναντήσεις που κάποτε διέκοπταν την ησυχία του σπιτιού. Στο ρεφρέν απευθύνεται άμεσα στον σύντροφό της, αναζητώντας εκείνη την εκδοχή του που ήθελε ακόμη να είναι παρών στη σχέση.

Η ίδια εξήγησε το νόημα του τραγουδιού μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, όπου ανέφερε ότι «το ‘Roommates’ είναι ένα τραγούδι για εκείνες τις περιόδους που η καθημερινότητα σε καταπίνει.  Η Hilary Duff είχε προαναγγείλει το «Roommates» από τις 8 Ιανουαρίου, δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να συγχρονίζει τα χείλη της με τους στίχους, κινούμενη σε ένα ηλιόλουστο τοπίο. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν και άλλα αποσπάσματα από τα γυρίσματα του βίντεο, ενισχύοντας την προσμονή των θαυμαστών. Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί και την επιστροφή της Hilary Duff στη σκηνή, ξεκινώντας περιοδεία έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff επιστρέφει δυναμικά στη μουσική με μια κίνηση-έκπληξη

Σήμερα, στα 38 της χρόνια, η Hilary Duff είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και σύζυγος του μουσικού παραγωγού Matthew Koma. Η πορεία της ξεκίνησε δυναμικά το 2001, όταν έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Lizzie McGuire» του Disney Channel, σε ηλικία μόλις 13 ετών. Η επιτυχία συνεχίστηκε με την κινηματογραφική μεταφορά «The Lizzie McGuire Movie» το 2003, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και μια επιτυχημένη μουσική καριέρα με άλμπουμ όπως τα «Metamorphosis» και «Hilary Duff». Το άλμπουμ «Dignity» του 2007 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς εστίασε στις σκοτεινές πλευρές της φήμης και σε προσωπικές της εμπειρίες.

Το «Roommates» δεν είναι απλώς ένα ακόμη τραγούδι χωρισμού. Είναι η επιβεβαίωση ότι η Hilary Duff έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της καλλιτεχνικής της φωνής και είναι έτοιμη να αφηγηθεί τις εμπειρίες της χωρίς φίλτρα. Η επιστροφή της δεν στηρίζεται στη νοσταλγία, αλλά σε μια ειλικρινή, ώριμη επανατοποθέτηση που δείχνει ότι η ίδια έχει πολλά ακόμη να πει.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα, το φαβορί-έκπληξη και η θέση της Ελλάδας

Hilary Duff Roommates ΤΡΑΓΟΥΔΙ
