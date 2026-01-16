Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Prime Video με δημιουργό την Phoebe Waller Bridge και ένα πολυπληθές καστ

Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από τη νέα live action σειρά «Tomb Raider», με τη Sophie Turner να ενσαρκώνει τη θρυλική Lara Croft. Η παραγωγή της σειράς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού franchise των video games που έχει σημαδέψει τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η σειρά «Tomb Raider» εγκρίθηκε επίσημα από το Prime Video τον Μάιο του 2024, ενώ η συμμετοχή της Sophie Turner είχε γίνει γνωστή τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η Βρετανίδα ηθοποιός ακολουθεί τα βήματα της Angelina Jolie και της Alicia Vikander, οι οποίες είχαν προηγουμένως υποδυθεί τη Lara Croft στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας τη δική τους εκδοχή στην εμβληματική αρχαιολόγο και τυχοδιώκτρια.

Στο πλευρό της Sophie Turner εμφανίζεται ένα εκτεταμένο καστ που περιλαμβάνει τους Martin Bobb Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie και August Wittgenstein. Η παρουσία της Sigourney Weaver προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη σειρά, ενισχύοντας τη δραματική και κινηματογραφική της διάσταση.

Το πρώτο video game «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996 και καθιέρωσε τη Lara Croft ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γυναικεία σύμβολα δράσης παγκοσμίως. Το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018, ενώ δύο νέοι τίτλοι με την ονομασία «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και «Tomb Raider: Catalyst» έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027 αντίστοιχα. Η νέα τηλεοπτική μεταφορά φιλοδοξεί να επανασυστήσει τη Lara Croft σε μια νέα γενιά θεατών, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του μύθου που την έκανε παγκόσμιο φαινόμενο.

