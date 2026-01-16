Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 16.01.2026

Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Prime Video με δημιουργό την Phoebe Waller Bridge και ένα πολυπληθές καστ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από τη νέα live action σειρά «Tomb Raider», με τη Sophie Turner να ενσαρκώνει τη θρυλική Lara Croft. Η παραγωγή της σειράς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού franchise των video games που έχει σημαδέψει τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η σειρά «Tomb Raider» εγκρίθηκε επίσημα από το Prime Video τον Μάιο του 2024, ενώ η συμμετοχή της Sophie Turner είχε γίνει γνωστή τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η Βρετανίδα ηθοποιός ακολουθεί τα βήματα της Angelina Jolie και της Alicia Vikander, οι οποίες είχαν προηγουμένως υποδυθεί τη Lara Croft στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας τη δική τους εκδοχή στην εμβληματική αρχαιολόγο και τυχοδιώκτρια.

Διάβασε επίσης: Chris Martin – Sophie Turner: Το νέο love story που κανείς δεν περίμενε

Στο πλευρό της Sophie Turner εμφανίζεται ένα εκτεταμένο καστ που περιλαμβάνει τους Martin Bobb Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie και August Wittgenstein. Η παρουσία της Sigourney Weaver προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη σειρά, ενισχύοντας τη δραματική και κινηματογραφική της διάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρώτο video game «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996 και καθιέρωσε τη Lara Croft ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γυναικεία σύμβολα δράσης παγκοσμίως. Το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018, ενώ δύο νέοι τίτλοι με την ονομασία «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και «Tomb Raider: Catalyst» έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027 αντίστοιχα. Η νέα τηλεοπτική μεταφορά φιλοδοξεί να επανασυστήσει τη Lara Croft σε μια νέα γενιά θεατών, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του μύθου που την έκανε παγκόσμιο φαινόμενο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Sigourney Weaver  στη σειρά Tomb Raider

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Lara Croft sophie turner Tomb Raider
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή

16.01.2026
Επόμενο
Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates

Η Hilary Duff επιστρέφει με το Roommates

16.01.2026

Δες επίσης

Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση
Cinema

Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση

16.01.2026
Πάνω από 160 σε αριθμό: Οι πιο hot σειρές και ταινίες του Netflix που έρχονται το 2026
Cinema

Πάνω από 160 σε αριθμό: Οι πιο hot σειρές και ταινίες του Netflix που έρχονται το 2026

16.01.2026
Το Hollywood κάνει απόβαση στην Ελλάδα για τη νέα ταινία του Damien Chazelle
Cinema

Το Hollywood κάνει απόβαση στην Ελλάδα για τη νέα ταινία του Damien Chazelle

16.01.2026
Η Nicola Peltz Beckham στο πλευρό της Faye Dunaway στην ταινία Prima
Cinema

Η Nicola Peltz Beckham στο πλευρό της Faye Dunaway στην ταινία Prima

15.01.2026
Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!
Cinema

Ο Anderson .Paak σκηνοθετεί και εισβάλλει στον κόσμο της K-Pop – Δες το trailer του K-POPS!

15.01.2026
Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles
Cinema

Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

15.01.2026
Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday
Cinema

Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

15.01.2026
Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή
Cinema

Euphoria: Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν προαναγγέλλει μια νέα εποχή

15.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

15.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών