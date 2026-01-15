Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Θλίψη στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης, που έφυγε από τη ζωή στη Μαδρίτη έπειτα από επιδείνωση της υγείας της

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Ήταν η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή στο Παλάτι Θαρθουέλα, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα. Το παλάτι γνωστοποίησε ότι ο θάνατός της σημειώθηκε στις 11:40 το πρωί, παρουσία της στενής της οικογένειας.

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Η βασίλισσα Σοφία, βαθιά δεμένη με την αδελφή της, είχε ήδη περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επίσημες υποχρεώσεις της, καθώς η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης προκαλούσε έντονη ανησυχία. Οι δύο γυναίκες διατηρούσαν μια σχέση ζωής, τόσο οικογενειακή όσο και συναισθηματική, που ξεπερνούσε τα τυπικά βασιλικά καθήκοντα.

Μέχρι και τις αρχές του 2025, η πριγκίπισσα Ειρήνη συνόδευε συχνά τη βασίλισσα Σοφία σε επίσημες εκδηλώσεις, παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αθήνα, όπου ταξίδεψε για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Γεννημένη στις 11 Μαΐου 1942 στη Νότια Αφρική, η πριγκίπισσα Ειρήνη ήρθε στον κόσμο σε μια περίοδο εξορίας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Σε ηλικία τεσσάρων ετών επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα, όπου έζησε μέχρι τα δέκα της χρόνια. Στη συνέχεια φοίτησε στο οικοτροφείο του Σάλεμ στη Γερμανία, μαζί με τα αδέλφια της και τον ξάδερφό της, πρίγκιπα Φίλιππο, Δούκα του Εδιμβούργου.

Για μεγάλο μέρος της ζωής της μοιραζόταν τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Από το 2018, ωστόσο, εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μαδρίτη, αποκτώντας ισπανική υπηκοότητα και αποποιούμενη την ελληνική. Από το 1981 ζούσε στο Παλάτι Θαρθουέλα, στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, βασίλισσας Φρειδερίκης.

Με τον θάνατό της, η βασίλισσα Σοφία χάνει όχι μόνο την αδελφή της, αλλά και τον πιο σταθερό της σύμμαχο και συνοδοιπόρο. Η πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε για δεκαετίες μια ήσυχη αλλά καθοριστική παρουσία στη ζωή της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτικότητας και αφοσίωσης.

Διάβασε επίσης: David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

Δες κι αυτό…