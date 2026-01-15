Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 15.01.2026

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Θλίψη στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης, που έφυγε από τη ζωή στη Μαδρίτη έπειτα από επιδείνωση της υγείας της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Ήταν η μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή στο Παλάτι Θαρθουέλα, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα. Το παλάτι γνωστοποίησε ότι ο θάνατός της σημειώθηκε στις 11:40 το πρωί, παρουσία της στενής της οικογένειας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Η βασίλισσα Σοφία, βαθιά δεμένη με την αδελφή της, είχε ήδη περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επίσημες υποχρεώσεις της, καθώς η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης προκαλούσε έντονη ανησυχία. Οι δύο γυναίκες διατηρούσαν μια σχέση ζωής, τόσο οικογενειακή όσο και συναισθηματική, που ξεπερνούσε τα τυπικά βασιλικά καθήκοντα.

Μέχρι και τις αρχές του 2025, η πριγκίπισσα Ειρήνη συνόδευε συχνά τη βασίλισσα Σοφία σε επίσημες εκδηλώσεις, παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αθήνα, όπου ταξίδεψε για τον γάμο του ανιψιού της, πρίγκιπα Νικολάου, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Γεννημένη στις 11 Μαΐου 1942 στη Νότια Αφρική, η πριγκίπισσα Ειρήνη ήρθε στον κόσμο σε μια περίοδο εξορίας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Σε ηλικία τεσσάρων ετών επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα, όπου έζησε μέχρι τα δέκα της χρόνια. Στη συνέχεια φοίτησε στο οικοτροφείο του Σάλεμ στη Γερμανία, μαζί με τα αδέλφια της και τον ξάδερφό της, πρίγκιπα Φίλιππο, Δούκα του Εδιμβούργου.

Για μεγάλο μέρος της ζωής της μοιραζόταν τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Από το 2018, ωστόσο, εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μαδρίτη, αποκτώντας ισπανική υπηκοότητα και αποποιούμενη την ελληνική. Από το 1981 ζούσε στο Παλάτι Θαρθουέλα, στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, βασίλισσας Φρειδερίκης.

Με τον θάνατό της, η βασίλισσα Σοφία χάνει όχι μόνο την αδελφή της, αλλά και τον πιο σταθερό της σύμμαχο και συνοδοιπόρο. Η πριγκίπισσα Ειρήνη υπήρξε για δεκαετίες μια ήσυχη αλλά καθοριστική παρουσία στη ζωή της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα διακριτικότητας και αφοσίωσης.

Διάβασε επίσης: David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΑΝΑΤΟΣ Πριγκίπισσα Ειρήνη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης, ο θρυλικός «Ψαρογιάννης»

15.01.2026
Επόμενο
H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

15.01.2026

Δες επίσης

Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

15.01.2026
Αργύρης Αγγέλου – Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα»
Celeb News

Αργύρης Αγγέλου – Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι ένα σημείο αναφοράς για εμένα»

15.01.2026
Τζένη Θεωνά: Καταγράφει την αντίδραση του μωρού στη μουσική του Δήμου Αναστασιάδη
Celeb News

Τζένη Θεωνά: Καταγράφει την αντίδραση του μωρού στη μουσική του Δήμου Αναστασιάδη

15.01.2026
David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή
Celeb News

David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

15.01.2026
Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ
Celeb News

Η Taylor Swift κάνει γενναιόδωρη δωρεά σε ΜΚΟ

14.01.2026
Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση
Celeb News

Julio Iglesias: Δύο γυναίκες τον καταγγέλλουν για σεξουαλική παρενόχληση

14.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που έλειψε ξαφνικά από την εκπομπή

14.01.2026
Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok
Celeb News

Η Celine Dion δείχνει τι κουβαλά στη τσάντα της και κατακτά το TikTok

14.01.2026
Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό
Celeb News

Brooklyn Beckham: Ο λόγος που δεν έχει πρόσβαση στον οικογενειακό λογαριασμό

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται