Celeb News 15.01.2026

David Harbour: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή

Ο David Harbour μιλά ανοιχτά για τη διπολική διαταραχή, αποκαλύπτει τις δύσκολες στιγμές της ζωής του και στέλνει μήνυμα ελπίδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο David Harbour, γνωστός από τη σειρά Stranger Things, μίλησε δημόσια για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξαν στιγμές στη ζωή του που αμφέβαλε αν θα μπορούσε ποτέ να ζήσει όπως ονειρευόταν.

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή σε ηλικία 20 ετών και από τότε δεν διστάζει να μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του, με στόχο να καταρρίψει τα στερεότυπα γύρω από την ψυχική υγεία. Σε συνέντευξή του στο Future Of Personal Health, τόνισε ότι θέλησε να μοιραστεί την ιστορία του ώστε να δώσει δύναμη σε όσους βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ήθελα ο κόσμος να γνωρίζει ότι, παρότι σήμερα ζω τα όνειρά μου, δεν ήταν πάντα έτσι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μήνυμά του απευθύνεται και στις οικογένειες των ασθενών. «Μπορεί να υπάρχει μια μητέρα που μόλις έμαθε ότι το παιδί της διαγνώστηκε με ψυχική ασθένεια και φοβάται για το μέλλον του. Ήθελα να απευθυνθώ σε εκείνη», εξήγησε.

Ο Harbour τόνισε ότι η διπολική διαταραχή αποτελεί μέρος της ζωής του, χωρίς όμως να τον καθορίζει. «Ζω με αυτήν, αλλά δεν με καθορίζει. Και αν κάποιος νιώθει ότι τον καθορίζει, μπορώ να τον διαβεβαιώσω ότι υπάρχει τρόπος να ζήσει μια γεμάτη και δημιουργική ζωή», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν.

3ο κύκλο του Stranger Things

Αναφερόμενος στις δύσκολες περιόδους πριν την επαγγελματική του επιτυχία, αποκάλυψε ότι υπήρχαν στιγμές που δεν πίστευε ότι θα είχε τη δύναμη ούτε να σηκωθεί από τον καναπέ. «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν», πρόσθεσε.

Η διάγνωση ήρθε μετά από ένα έντονο μανιακό επεισόδιο, που οδήγησε ακόμη και στον προσωρινό εγκλεισμό του σε ίδρυμα με πρωτοβουλία των γονιών του. Από τότε που ξεκίνησε θεραπεία με τον κατάλληλο ειδικό, δεν έχει σημειωθεί υποτροπή και αισθάνεται πλέον καλύτερα εξοπλισμένος για να διαχειρίζεται τα συμπτώματά του.

Μιλώντας για τα μανιακά επεισόδια, περιέγραψε την αποδιοργάνωση της σκέψης και την αλλοίωση της πραγματικότητας, σημειώνοντας ότι κάθε επεισόδιο συνδεόταν με διαφορετικές εμμονές της εκάστοτε περιόδου. Παρά τις δυσκολίες, το μήνυμα του Harbour είναι σαφές: η ψυχική ασθένεια δεν ακυρώνει τα όνειρα ούτε τις δυνατότητες ενός ανθρώπου.

David Harbour Stranger Things ηθοποιός ΥΓΕΙΑ ψυχική υγεία
