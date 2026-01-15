Αποκαλύφθηκε ο κρυφός ρόλος του Robert Pattinson στο Marty Supreme

Ο Robert Pattinson συμμετέχει με τρόπο που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστος στην ταινία «Marty Supreme», όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Josh Safdie κατά τη διάρκεια συζήτησης στο BFI Southbank του Λονδίνου. Η αποκάλυψη έφερε στο φως μια διακριτική αλλά ουσιαστική επανένωση του σκηνοθέτη με τον ηθοποιό, αρκετά χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο «Good Time» του 2017.

Ο Josh Safdie εξήγησε ότι ο Robert Pattinson έχει έναν αόρατο ρόλο στο δράμα με θέμα το πινγκ πονγκ, το οποίο θεωρείται ήδη ισχυρός διεκδικητής διακρίσεων. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δανείζει τη φωνή του στον εκφωνητή και διαιτητή ενός καθοριστικού αγώνα, χωρίς το όνομά του να εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία της παραγωγής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης «Κανείς δεν το ξέρει αυτό, αλλά η φωνή, ο σχολιαστής, ο διαιτητής, είναι ο Robert Pattinson. Κανείς όμως δεν το γνωρίζει».

Διάβασε επίσης: Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

Στην ταινία, η φωνητική παρουσία του Robert Pattinson ακούγεται στη σκηνή του British Open του 1949, όπου ο Marty Mauser, τον οποίο υποδύεται ο Timothée Chalamet, αντιμετωπίζει και νικά τον Ούγγρο πρωταθλητή Bela Kletzki, ρόλο που ενσαρκώνει ο Géza Röhrig, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η επιλογή του Robert Pattinson για τον συγκεκριμένο ρόλο προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, καθώς ο ηθοποιός βρισκόταν στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Josh Safdie διευκρίνισε τη διαδικασία λέγοντας «Ήρθε και παρακολούθησε κάποια πράγματα και σκέφτηκα ότι δεν ξέρω κανέναν άλλον Βρετανό. Οπότε έγινε ο διαιτητής». Η βρετανική προφορά του Robert Pattinson ήταν το στοιχείο που οδήγησε στην τελική απόφαση, μετατρέποντας την παρουσία του σε μια λεπτομέρεια που περνά απαρατήρητη αλλά προσθέτει αυθεντικότητα.

Η αποκάλυψη αυτή φωτίζει και μια πρόσφατη διαδικτυακή στιγμή που έγινε viral, στην οποία ο Robert Pattinson εμφανίστηκε σε συνέντευξη με ανιχνευτή ψεύδους και ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ξανά με τους αδελφούς Safdie. Όταν η Jennifer Lawrence τον ρώτησε σχετικά, εκείνος απάντησε καταφατικά, ωστόσο το αποτέλεσμα κρίθηκε παραπλανητικό, προκαλώντας την έκπληξή του. «Αυτό είναι τρελό», είχε σχολιάσει τότε. Σήμερα, οι δηλώσεις του Josh Safdie δίνουν νέο νόημα σε εκείνη τη στιγμή, καθώς καθίσταται σαφές ότι ο Robert Pattinson είχε ήδη συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη, έστω και με έναν ρόλο που παρέμενε μέχρι τώρα επτασφράγιστο μυστικό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Drama: Η Zendaya και ο Robert Pattinson παντρεύονται (trailer)

Δες κι αυτό…