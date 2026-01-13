Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 13.01.2026

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

Ο Matt Reeves εξετάζει την προσθήκη του Sebastian Stan στο καστ της πολυαναμενόμενης συνέχειας της DC Studios
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman Part II» συνεχίζει να διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ, με τον Sebastian Stan να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για συμμετοχή στη συνέχεια του σκοτεινού σύμπαντος που δημιούργησε ο Matt Reeves. Ο ρόλος που προορίζεται για τον Sebastian Stan παραμένει άγνωστος, ωστόσο θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της ιστορίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Sebastian Stan θα πλαισιώσει τον Robert Pattinson, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Bruce Wayne και του Batman, σε μια ταινία που γράφεται και σκηνοθετείται εκ νέου από τον Matt Reeves. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη, ενώ η έξοδος της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027.

Ο Robert Pattinson εξηγεί γιατί δεν θέλει την επιτυχία για την ταινία "Batman"

Διάβασε επίσης: The Drama: Η Zendaya και ο Robert Pattinson παντρεύονται (trailer)

Η πιθανή συμμετοχή του Sebastian Stan έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι η Scarlett Johansson εντάσσεται επίσης στο καστ της ταινίας σε νέο ρόλο, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το φιλμ. Η DC Studios δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για τις συζητήσεις, διατηρώντας χαμηλούς τόνους γύρω από τις εξελίξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρώτη ταινία «The Batman», με πρωταγωνιστές τον Robert Pattinson και τη Zoë Kravitz, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Warner Bros μετά την περίοδο της πανδημίας, σε μια εποχή που το στούντιο εφάρμοζε ταυτόχρονες κυκλοφορίες σε αίθουσες και streaming. Η ταινία σημείωσε εισπράξεις 369,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οράματος του Matt Reeves.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Sebastian Stan δεν είναι άγνωστος στον χώρο των υπερηρωικών ταινιών, καθώς για περισσότερο από μία δεκαετία ενσάρκωσε τον Winter Soldier στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία «Thunderbolts». Παράλληλα, έχει στραφεί και σε απαιτητικούς δραματικούς ρόλους, με την ερμηνεία του ως Donald Trump στην ταινία «The Apprentice» να του χαρίζει υποψηφιότητα για Oscar Α Ανδρικού Ρόλου. Με το «The Batman Part II» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, η πιθανή προσθήκη του Sebastian Stan ενισχύει τις προσδοκίες για μια ακόμη πιο σύνθετη και σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία που φιλοδοξεί να εμβαθύνει περαιτέρω στον κόσμο της Gotham City και στους χαρακτήρες της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Batman Matt Reeves Robert Pattinson Sebastian Stan The Batman Part II ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

13.01.2026
Επόμενο
4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

13.01.2026

Δες επίσης

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου
Cinema

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

13.01.2026
Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»
Cinema

Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

13.01.2026
Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix
Cinema

Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

12.01.2026
O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο
Cinema

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

12.01.2026
Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards
Cinema

Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

12.01.2026
Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren
Cinema

Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

11.01.2026
Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες
Cinema

Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες

11.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται