Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

Η πολυαναμενόμενη ταινία «The Batman Part II» συνεχίζει να διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ, με τον Sebastian Stan να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για συμμετοχή στη συνέχεια του σκοτεινού σύμπαντος που δημιούργησε ο Matt Reeves. Ο ρόλος που προορίζεται για τον Sebastian Stan παραμένει άγνωστος, ωστόσο θεωρείται κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της ιστορίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Sebastian Stan θα πλαισιώσει τον Robert Pattinson, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του Bruce Wayne και του Batman, σε μια ταινία που γράφεται και σκηνοθετείται εκ νέου από τον Matt Reeves. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη, ενώ η έξοδος της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027.

Η πιθανή συμμετοχή του Sebastian Stan έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι η Scarlett Johansson εντάσσεται επίσης στο καστ της ταινίας σε νέο ρόλο, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από το φιλμ. Η DC Studios δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για τις συζητήσεις, διατηρώντας χαμηλούς τόνους γύρω από τις εξελίξεις.

Η πρώτη ταινία «The Batman», με πρωταγωνιστές τον Robert Pattinson και τη Zoë Kravitz, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία της Warner Bros μετά την περίοδο της πανδημίας, σε μια εποχή που το στούντιο εφάρμοζε ταυτόχρονες κυκλοφορίες σε αίθουσες και streaming. Η ταινία σημείωσε εισπράξεις 369,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οράματος του Matt Reeves.

Ο Sebastian Stan δεν είναι άγνωστος στον χώρο των υπερηρωικών ταινιών, καθώς για περισσότερο από μία δεκαετία ενσάρκωσε τον Winter Soldier στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία «Thunderbolts». Παράλληλα, έχει στραφεί και σε απαιτητικούς δραματικούς ρόλους, με την ερμηνεία του ως Donald Trump στην ταινία «The Apprentice» να του χαρίζει υποψηφιότητα για Oscar Α Ανδρικού Ρόλου. Με το «The Batman Part II» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, η πιθανή προσθήκη του Sebastian Stan ενισχύει τις προσδοκίες για μια ακόμη πιο σύνθετη και σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία που φιλοδοξεί να εμβαθύνει περαιτέρω στον κόσμο της Gotham City και στους χαρακτήρες της.

