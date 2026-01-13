Mad Bubble
Mad Bubble
City Guide 13.01.2026

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

Το Beyond Borders προσκαλεί σκηνοθέτες και παραγωγούς να υποβάλουν τα ντοκιμαντέρ τους για το διαγωνιστικό τμήμα της 11ης έκδοσής του. Με έμφαση στην ιστορία, τον πολιτισμό και τα κοινωνικά ζητήματα, το φεστιβάλ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το εγχώριο και διεθνές σινεμά.
Mad.gr

Πρόσκληση για υποβολή ταινιών στο 11ο Beyond Borders

Το Beyond Borders | Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου επιστρέφει δυναμικά για τη 11η έκδοσή του, που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2026. Μετά την επιτυχία της τελευταίας επετειακής του διοργάνωσης, στην οποία κατατέθηκαν αριθμός ρεκόρ με 907 ταινίες, το Φεστιβάλ ανοίγει την πρόσκληση συμμετοχής σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς ντοκιμαντέρ από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026.

Διαγωνιστικό Πρόγραμμα:

Στη 11η έκδοσή του, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει 42 ταινίες στο διαγωνιστικό του πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από:

  • Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα: Αφορά ταινίες μεσαίου (31-60 λεπτά) και μεγάλου μήκους (61+ λεπτά).
  • μicro Διαγωνιστικό Τμήμα: Αφορά ταινίες μικρού μήκους (έως 30 λεπτά), με δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά σε δημιουργούς που έχουν έως 3 ταινίες στο ενεργητικό τους. Οι μη ελληνικές παραγωγές ή συμπαραγωγές οφείλουν υποχρεωτικά να πραγματοποιούν τουλάχιστον την ελληνική τους πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμες.

Θεματολογία που εμπνέει και προβληματίζει

Το Beyond Borders επικεντρώνεται σε ταινίες που πραγματεύονται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, στην ανάδειξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε διασυνοριακό θέμα που συνδέεται με τις ανησυχίες και τις τάσεις της σύγχρονης κινηματογραφικής τέχνης. Οι ταινίες που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση για τα διαγωνιστικά τμήματα, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί εντός του τελευταίο έτους (2025-2026).

Υποβολή Συμμετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μπορούν να υποβάλουν τις ταινίες τους αποκλειστικά μέσω της μέσω της διεθνούς πλατφόρμας FilmFreeway. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Με το Καστελλόριζο να παραμένει το ιδανικό σκηνικό αυτής της διεθνούς κινηματογραφικής συνάντησης, το Beyond Borders ετοιμάζεται να καλωσορίσει δημιουργούς, επαγγελματίες και φίλους του ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο.

Φωτογραφίες του Φεστιβάλ θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση [email protected].

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις δράσεις και τα νέα του Beyond Borders, ακολουθώντας το Φεστιβάλ στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο LinkedIn, στο Spotify και στο Deezer.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ).

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beyond borders ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ κινηματογράφος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρία Μπεκατώρου αποκαλύπτει το πιο θρεπτικό χειμωνιάτικο comfort food

Η Μαρία Μπεκατώρου αποκαλύπτει το πιο θρεπτικό χειμωνιάτικο comfort food

13.01.2026
Επόμενο
Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

13.01.2026

Δες επίσης

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson
Cinema

Ο Sebastian Stan σε συζητήσεις για το The Batman Part II με τον Robert Pattinson

13.01.2026
«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510
City Guide

«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

13.01.2026
Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»
Cinema

Ethan Hawke: «Με τον Richard Linklater ετοιμάζουμε ταινία που θα αφήσει εποχή»

13.01.2026
Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix
Cinema

Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

12.01.2026
O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο
Cinema

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

12.01.2026
Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards
Cinema

Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

12.01.2026
Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.
City Guide

Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

12.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται