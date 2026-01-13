Mad Bubble
Food 13.01.2026

Η Μαρία Μπεκατώρου αποκαλύπτει το πιο θρεπτικό χειμωνιάτικο comfort food

maria_mpeaktwrou
Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράζεται τη δική της συνταγή για λαχανόσουπα, ιδανική για τις κρύες μέρες του χειμώνα, γεμάτη θρεπτικά υλικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν ο χειμώνας μπαίνει για τα καλά και οι θερμοκρασίες κάνουν βουτιά, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη ζεστασιά μιας σπιτικής σούπας. Η Μαρία Μπεκατώρου ξέρει καλά πώς να αντιμετωπίσει το κρύο και πρόσφατα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από την κουζίνα της: φρέσκα λάχανα, κατακόκκινες πιπεριές και μάραθος στρωμένα στον πάγκο, έτοιμα να γίνουν η πιο νόστιμη και θρεπτική χειμωνιάτικη λαχανόσουπα. «Σήμερα θα γίνει μία χειμωνιάτικη λαχανόσουπα», έγραψε, και δεν χρειάζεται κανείς άλλο λόγο για να νιώσει ζεστασιά στην καρδιά.

Η σούπα δεν είναι μόνο comfort food, είναι μια μικρή αγκαλιά για το σώμα και την ψυχή. Μας χορταίνει, μας δίνει ενέργεια και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας, γεμίζοντας τον οργανισμό μας με βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά από τα φρέσκα λαχανικά. Κάθε κουταλιά μοιάζει να μας αγκαλιάζει από μέσα, όπως μόνο ένα πιάτο φτιαγμένο με αγάπη μπορεί.

Διάβασε επίσης: Η σούπα γλυκοπατάτας που θα ζεστάνει το σώμα και την καρδιά σου

Η επιλογή των υλικών ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο από χειμωνιάτικες γεύσεις. Από την κλασική σούπα λαχανικών με καρότο, πατάτα και κολοκύθι, μέχρι το βελούδινο βελουτέ κολοκύθας ή την αγαπημένη κοτόσουπα με ρύζι που φέρνει θύμησες από τα παιδικά μας χρόνια. Αν προτιμάς κάτι πιο χορταστικό, η κρεατόσουπα ή η ρεβυθόσουπα είναι ιδανικές, ενώ ο τραχανάς και η ντοματόσουπα με ζυμαρικό προσφέρουν την παραδοσιακή, ζεστή γεύση που θυμίζει σπίτι.

maria_mpektwrou
https://www.instagram.com/mariampekatwrou/

Μια χειμωνιάτικη σούπα δεν είναι μόνο φαγητό, είναι τελετουργία. Λίγα υλικά, φρεσκάδα και αγάπη για το μαγείρεμα αρκούν για να γεμίσει η κουζίνα με αρώματα και η καρδιά μας με ζεστασιά. Στις πιο κρύες μέρες, ένα πιάτο σούπα μπορεί να κάνει το σπίτι σας τον πιο cozy προορισμό.

Διάβασε επίσης: Η ζεστή σοκολάτα που κλέβει τη θέση του καφέ και γίνεται σε χρόνο μηδέν

